雙颱夾擊「低壓帶挾雨彈」襲台！這天起連6天全台有雨

▲熱帶低壓離台較遠，不會直接影響台灣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局預測，位於南海的熱帶低壓將於24小時內增強為今年第三號颱風「芙蓉」，在菲律賓東方海面也有熱帶擾動將逐漸北上，兩系統雖不會影響台灣，但週五以後會將低壓帶一併帶上來靠近台灣，週五到下週三受到低壓帶水氣影響，中部以南整天有雨、中部以北午後雷雨加劇。

氣象局預報員趙竑表示，明日天氣與今日類似，不過降雨不會像今天一樣劇烈，受到吹東風到東南風影響，東南部、恆春半島整天有雨，其他地區有午後雷陣雨，且可能出現局部大雨。

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目前南海有一個熱帶性低氣壓正在發展，預計24小內增強為颱風「芙蓉」，將往海南島及香港附近陸地移動，因為離台灣遙遠，環流不會影響台灣，但會將較多水氣、低壓帶往台灣附近，導致天氣不穩定。

▲週五起天氣不穩定降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

而在菲律賓東方海面也有一個熱帶擾動發展中，預計要兩三天後才會看到較完整結構，由於未來北上環境轉差，整體而言成颱機率較低，有可能以熱帶低壓等級北移，移動過程經過琉球海面。

兩大熱帶系統雖然都不會直接影響台灣，但會使低壓帶靠近台灣，導致週五以後天氣不穩。週五到下週一受到低壓水氣影響，水氣由南往北遞減，南部、東南部整天有短暫陣雨，且有局部大雨，中部、東北部有局部降雨，北部多雲有午後雷陣雨。

下週二、三菲律賓東方的熱帶系統移動到琉球海面，台灣轉為南風到西南風，水氣更增，中南部、東南部整天有短暫陣雨，且有局部大雨，東部也有局部短暫陣雨，其他地區包括北部、東北部則以午後降雨為主。