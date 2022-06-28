同地點1天連4震！鄭明典預言「還沒結束」　網嚇壞：晚上不敢睡

▲西南近海地震，南台灣狂晃。（圖／NCDR）



記者柯振中／綜合報導

台灣西南海域28日晚間9點43分發生規模5.3地震，震央位在高雄市府南方70.8公里處、震源深度40.9公里、最大震度3級。對此，中央氣象局局長鄭明典表示「還沒結束」，瞬間引起討論。

中央氣象局表示，這起地震規模5.3、震源深度41公里，震央位在高雄市政府南方70.8公里處，最大震度3級，各縣市震度分別為：屏東3級、高雄2級、台東2級、台南1級、嘉義1級、雲林1級、澎湖1級、彰化1級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼鄭明典預言「還沒結束」。（圖／翻攝鄭明典臉書）



對此，鄭明典在臉書張貼地震的相關資訊，並預測「還沒結束」，瞬間引起討論。不少網友看到貼文，在下方留言回應，「晚上不敢睡了」、「是馬尼拉海溝地震帶嗎」、「很少出現的位置」、「這個地點發生地震，會不會引發海嘯」、「高雄跟屏東今晚不平靜，但願大家平安」、「搖到頭超暈的！」

▼28日晚間9點43分的地震已是第4起地震，震央都位在差不多的位置。（圖／中央氣象局）



據了解，此次地震已是28日第四起地震，從28日上午4點7分開始，該震央附近就已發生大小不一的地震，規模最小4.8、最大的則是此次的5.3。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完