桃園屁孩連2撞警車畫面曝光！3員警拔腿狂追　物流士一旁目睹嚇傻

記者柯振中／綜合報導

桃園保安員警毆打屁孩的影片29日在網路上瘋傳，讓網友們直呼「太療癒了」。對此，也有網友張貼其他影片，補充員警暴打屁孩的前因，是因為員警要將人攔下，白車駕駛竟然加速逃逸，且還衝撞警車，也難怪員警們會動用武力將人壓制。

警方表示，員警29日下午2點在桃園區正光路前發現這輛白車，認為形跡相當可疑，且駕駛人、乘客沒有繫安全帶，於是上前攔查、勸導，並鳴笛示意停車受檢。

不過，王姓駕駛發現員警，立刻加速逃逸，不依照號誌行駛、隨意變換車道，還倒車衝撞警車，導致警車損毀，逃逸過程中還擦撞了2名機車騎士。

▲▼桃園屁孩遭保安大隊痛毆拒檢屁孩。（圖／記者沈繼昌翻攝）



王姓駕駛在蘆竹區南竹路、中正北路口撞上2台民車，最後停了下來，員警於是上前動用武力壓制，還在車內起獲改造手槍、子彈、三級毒品K他命等物，全案依照槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例、妨害公務等罪嫌送辦。

依據影片畫面，王姓駕駛行經富國路陸橋時撞上路邊牆面，警車於是停在後方，3名員警立刻下車，想將人攔下，沒想到王姓駕駛倒車，直接撞上警車右前側，接著又直行逃逸，與警車再度發生擦撞，最後加速離開。

對此，桃園市警保安警察大隊第一中隊副隊長葉佳媛表示，車上4名嫌犯持有改造手槍武器，又衝撞警車、多輛汽機車，嚴重危害用路人安全，員警出於急迫，需要使用強制力，沒有過當的問題。

網友們看完衝撞警車的影片，在下方留言直呼，「拿命換的…辛苦了！謝謝你們」、「那三位警察好俐落身手！！真像拍電影」、「這些警察好帥，不過還是要注意自身安全啊」、「這一系列真的讓我對警察改觀欸」、「跑超快的！下車快！上車快！抓人也快！」

此外，也有人歪樓調侃，「送貨員以後可以跟子孫說當年都經歷了什麼」、「這位物流送貨員應該滿頭問號？哇塞！超級搖滾區欸」、「中間的那位外送人員傻眼貓咪中」、「快遞員：當下我害怕極了」、「送貨員：蝦餃！拍電影啊」、「同行：一樣是送貨的，為什麼他上班比較精彩！」

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