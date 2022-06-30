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血腥影片慎入！棕熊遭槍殺「死前最後一擊」...獵人頭骨碎裂慘死

一名獵人以為熊死了前往查看，卻遭受襲擊身亡。（圖／翻攝Daily Mail Online twitter）

▲一名獵人以為熊死了前往查看，卻遭襲擊身亡。（圖／翻攝Daily Mail Online twitter）

圖文／CTWANT

俄羅斯近日發生一起熊攻擊人的案件。一位62歲的獵人在森林中打獵時，射殺了一隻野熊，但當男子前往查看時，那隻野熊在臨死前給獵人最後一擊，反殺獵人，最雙雙同歸於盡。

據《每日郵報》 報導，該慘案發生於伊爾庫次克州（Irkutsk）圖倫區（Tulun），搜救隊伍於日在森林中發現獵人的屍體，他的頭骨被「壓碎」，身上有爪子和尖牙的傷痕，後來搜救隊伍獵人身亡的50公尺處，發現了一頭死亡野熊。

俄羅斯內政部地區辦事處指出，該名獵人在樹上的平台對野熊進行射擊，後來下來想要帶走野熊時，被牠襲擊不幸喪命。而當局目前尚未公布獵人的身分。

據了解，俄羅斯野熊襲擊人類的案件，在國家公園十分常見。去年6月有隻棕熊在俄羅斯國家公園攻擊一位16歲的少年，之後還啃食他的屍體，更襲擊其他遊客；同年7月，一名遊客斯塔科夫（Yevgeny Starkov）在收拾帳篷時，遭受熊的攻擊，其他同伴目睹他被野熊啃咬後趕緊逃跑，最後在埃爾加基自然公園赤腳走了7個小時才脫困。

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