桃園慶黃埔建軍建校98週年　軍系砲轟朱立倫為呂玉玲抱不平

▲呂玉玲應邀出席桃園慶黃埔建軍建校98週年。（圖／擷取自呂玉玲臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園立委呂玉玲爭取國民黨提名、參選2022桃園市長選戰雖失利，過程中卻獲「深藍部隊」黃國園黨部表態力挺。呂玉玲16日出席黃國園黨部於中壢區舉辦的黃埔建軍、建校98週年活動，獲授贈一頂代表黃埔精神的帽子。呂玉玲說，政治這條路不容易，她從一位母親、成為桃園女漢子，會延續親愛精誠、團結奮鬥，與黃埔人一起大步前進。

擔任三屆立委的呂玉玲，在爭取國民黨提名、參選2022桃園市長選戰期間，積極勤走基層、參與地方大小活動，上(5)月13日並獲國民黨「深藍部隊」的黃國園黨部公開力挺參選市長；同時也通過成立榮民社團後援會；未料，時隔5天國民黨黨中央宣布徵召前行政院長張善政參選桃園市長，使呂玉玲及支持者相當錯愕！

▲呂玉玲5月13日獲黃國園黨部公開力挺參選市長。（圖／ET資料照）

儘管呂玉玲未獲國民黨提名參選2022桃園市長選戰，但16日黃國園黨部於中壢區舉辦的黃埔建軍、建校98週年活動，除邀請呂玉玲出席，並致贈一頂代表黃埔精神的帽子給呂玉玲，認同呂玉玲就是黃埔人。

活動中，呂玉玲也與大家一起切蛋糕慶生，不少軍系大老並砲轟黨主席朱立倫，替呂抱不平。獲軍系力挺，呂玉玲表示，爭取提名過程盡全力努力，未獲黨中央關愛雖遺憾，但無愧於心！