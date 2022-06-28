米克斯狂啃男童頭「快被咬爛了」飼主挨告　70萬和解不成..下場曝

▲南投一黃姓男子帶1歲多的男孫訪友，友人家中飼養的米克斯卻突然撲向男童，啃咬男童頭部。（圖／資料照，下同）

記者郭玗潔／南投報導

南投一黃姓男子帶著剛學步的男孫拜訪潘姓友人，男童卻在潘男庭院，被他飼養9年的米克斯撲咬，幸虧周遭大人及時將狗拉開，但男童頭皮仍有多處損傷，現場人證稱「狗用嘴巴咬著小孩的頭部，整個都快被咬爛了」，家屬事後憤而提告，潘男提出以70萬和解，但雙方仍未談妥，南投地院審理後依過失傷害罪，處潘男徒刑3月，可易科罰金9萬元，全案還可上訴。

判決書指出，黃男於前年9月17日晚間，帶1歲多的男孫到潘姓友人家拜訪，小男童見一隻大型米克斯犬在庭院裡睡覺，好奇的走到狗身邊，想不到米克斯醒來後，兇性大發，撲咬男童頭部，造成男童頭皮多處損傷及蜂窩性組織炎，家屬遂對飼主潘男提出告訴。

潘男辯稱，男童靠近狗時，正好有一輛休旅車駛進來，狗當時因被車燈驚嚇，所以誤抓傷男童，請求將狗送到動物行為專家名醫戴更基開設的獸醫院，鑑定他的狗是否因突受強光照射，發生本能性逃離行為、男童傷口是咬傷還是抓傷等情形。

但法官認為，根據監視器及現有鑑定證據，已能證明男童傷勢為咬傷，且這隻狗當時並未有吠叫或受驚嚇的動作，現場也有人證稱：「我看到的時候是狗用嘴巴咬著小孩的頭部，整個都快被咬爛了；我硬拉開，不然小孩會被狗咬死」。

法官考量潘男在審理中坦承犯行，略見悔意，且願以70萬元和家屬和解，目前已給付被害男童家屬13萬元，但迄今未能達成和解，將潘男依過失傷害罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金9萬元，全案還可上訴。