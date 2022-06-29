雨彈狂炸！南投竹山交流道馬路一度淹成泥流　汽車卡路中動彈不得

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

受到對流雲系旺盛發展，中央氣象局29日下午對中南部等11縣市發佈大雷雨特報，而南投地區從下午1點多開始，就遭到強降雨襲擊，雨是來的又快又猛，造成竹山交流道閘口排水宣洩不及，水淹一度及膝，阻礙車輛上國道。警方也在第一時間對路口進行管制，呼籲用路人行經該處時務必小心駕駛，而最新消息指出，目前積水已有慢慢下降趨勢。

▲南投竹山交流道前馬路淹成泥石流。（圖／張姓網友提供）



中央氣象局對中南部等11縣市發布大雷雨特報後，南投地區也自下午開始降下強降雨，雷雨來得又急又快，瞬間降雨讓馬路積水來不及宣洩，多處地區開始出現淹水災情，而竹山交流道閘道口更是一度水淹及膝，此外竹山地區鯉南路於過溪派出所南邊亦有出現土石流等情況。

▲南投竹山交流道前馬路淹成泥石流。（圖／張姓網友提供）



從畫面中可以看見，原本的馬路瞬間變成泥石流，已經幾乎無法看出原本樣貌，放眼過去汪洋一片，馬路中央更有一部轎車因路面積水未散，不敢貿然再前進，只能停在路中間，等雨勢間歇、積水退去後再行駛。

對此，南投縣警局也在第一時間對部分用路進行管制作業，同時提醒用路人行經積水路段時，務必小心駕駛，以避免意外發生。