南投「怒摔爸」要買的是這杯　店員送錯的「波霸鮮奶」不賣了

▲南投一名男子因為店員做錯飲料，竟把飲料往馬路上摔。（圖／翻攝自Facebook／南投人聊天室）

記者白珈陽、黃資真／南投報導

南投一間飲料店店長26日在臉書社團「南投人聊天室」指控，當天早上有名男客人因店員做錯飲料而暴怒，痛罵店員外還把飲料怒朝馬路丟，一旁2名小孩全程見證，引發外界議論。記者28日實際到訪，點了一杯「波霸鮮奶茶」，其實正是菜單上的「波霸紅茶拿鐵」，而當時店員做的「波霸鮮奶」，剛好從今天宣布停賣。

▲記者抵達事發飲料店，現場還是有民眾購買，也陸續有電話訂單進來。（圖／記者白珈陽攝）

該名飲料店長PO出監視器表示，26日有名男客人帶著小孩點飲料，店員向他重複飲料品項、甜度冰量時都沒問題，沒想到男子拿到飲料一看傻眼，說應該是「波霸鮮奶茶」，店家卻做成「波霸鮮奶」；男客人原本並無責怪店員，但把鈔票丟在桌上後突然暴怒，把飲料往大馬路上摔，轉頭罵店員「都沒在聽！講兩次了欸」，一旁的小孩全程目睹父親失控過程。

記者今日實地到訪飲料店，點了一杯「波霸鮮奶茶」，螢幕上出現的品項為「波霸紅茶拿鐵」，詢問是否有賣「波霸鮮奶」，店家回應菜單裡面其實沒有，有時候因客人喜歡才會特製，但從今天起停售，記者繼續詢問停賣原因，店員僅回應「不知道」，目前也連絡不上店長。

▲記者說要「波霸鮮奶茶」，機器上面顯示的全名叫做「波霸紅茶拿鐵」。（圖／記者白珈陽攝）