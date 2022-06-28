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《ETtoday》實測！店員複誦+螢幕秀品項　還原砸杯爸點餐過程

記者白珈陽、黃資真／南投報導

南投一間飲料店店長26日在臉書社團「南投人聊天室」指控，當天早上有名男客人因拿到得飲料被店員做錯暴怒，痛罵店員外還把飲料怒砸在地上，一旁2名小孩全程見證，引發外界議論。今（28日）記者實際到訪，比照「怒摔哥」點了一杯「波霸鮮奶茶」，而店員並沒有弄錯。

▲▼南投飲料店的波霸鮮奶茶，菜單上全名叫做「波霸紅茶拿鐵」。（圖／記者白珈陽攝）

▲南投一名客人要點的「波霸鮮奶茶」其實是菜單上的「波霸紅茶拿鐵」。（圖／記者白珈陽攝）

該名飲料店長PO出監視器表示，26日有名男客人帶著小孩點飲料，店員向他重複飲料品項、甜度冰量時都沒問題，沒想到男子拿到飲料一看傻眼，說應該是「波霸鮮奶茶」，店家卻做成「波霸鮮奶」。男客人原本並無責怪店員，但男子把鈔票丟在桌上後突然暴怒，把飲料往大馬路上摔，轉頭罵店員「都沒在聽！講兩次了欸」，一旁的小孩全程目睹父親失控過程。

▲▼女學生認為男客人丟擲飲料的行為不當，情緒控管不好。（圖／記者白珈陽攝）

▲女學生認為男客人丟擲飲料的行為不當，情緒控管不好。（圖／記者白珈陽攝）

記者今日實地到訪飲料店，和「怒摔哥」一樣點了杯「波霸鮮奶茶」，而店員會先口頭重複品項，接下來螢幕也會顯示品項，並向客人二次確認，店家表示以前就會這麼做。

不過，對於飲料店PO網公審一事，網路上分成兩派聲浪，一方認為客人反應太誇張，另一方反倒認為是員工態度不佳，做錯還要請客人自行吸收費用。訪問一名正好到飲料店買飲料的女大生，她表示點餐時店員都有二次確認，是這名家長管控情緒不當，且有孩子在旁，是不良示範。

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