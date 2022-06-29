高雄挺租屋族！推增額租金補貼「每月最多5880」　估8萬戶受惠

▲高雄推增額租金補貼「每月最多5880元」，估8萬戶受惠。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市增額租金補貼即將開辦！高雄市今年度增額租金補貼申請，將於7月18日開始，至8月31日截止，在中央補貼高雄市的7萬戶租屋族群之外，高雄市再加碼補貼1萬戶，總計8萬戶民眾受惠。申請方式因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，僅開放線上申請及郵寄申請；補貼金額考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，給予每月1,800~5,880元不等的額度，補貼期間1年。

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▲▼高雄推增額租金補貼「每月最多5880元」，估8萬戶受惠。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市都發局長吳文彥表示，內政部今年推出300億擴大租金補貼專案，照顧對象為家庭所得每人每月4.3萬元（最低生活費3倍）以下之租屋家庭；但4.3萬元以上的也不用擔心。

高雄市長陳其邁看見租屋族的需求，指示都發局研擬相關措施，將囤房稅所增加之稅收，全數支應租屋族群補貼，落實居住正義，在內政部補貼方案之外，推出增額租金補貼，預估1萬戶受惠。

▲只要家庭所得每人每月在5萬元（最低生活費3.5倍）以下的也可以申請。（圖／記者賴文萱翻攝）

只要家庭所得每人每月在5萬元（最低生活費3.5倍）以下的也可以申請；將可減輕青年、新婚、育兒家庭及弱勢族群居住負擔，落實青年優先、弱勢優先、市民優先的補貼原則。

都發局住宅發展處翁浩建處長說明，相關申請條件，揭露在局網「公告專區」 ，在開辦期間申請網址： https://hs.kcg.gov.tw/HSH/ 。另為利民眾補件便利，也提供24小時傳真、e-mail信箱或郵寄等多元補件服務。民眾如有任何疑問，可於上班時間撥打服務專線： 07-3368333轉2649~2651、2981~2983、5194~5196（四維行政中心），將有專人提供詳細的說明。