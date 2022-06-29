16年前騙國中女5度嘿咻　害她走不出陰影...狼師二審仍輕判

▲彰化1名國中數學老師與12歲女學生偷嘗禁果，15年後被對方揭發，他都認罪。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

彰化1名在國中教數學的周姓男子，2006年間涉將1名當時年僅12歲的國中女生騙上床，在自己私下經營的補習班偷嘗禁果5次，女方成年後仍走不出這道陰影，去年挺身揭發，周男到案始終認罪但尋求和解碰壁，一審認定他坦然認錯已悔悟，有情堪憫恕之處，依與未滿14歲少女性交罪輕判2年徒刑，檢方上訴認為判太輕，二審台中高分院認定量刑無誤，駁回檢方上訴，還可上訴。

判決指出，本案發生於2006年2月到5月間，周男當時26歲，在彰化1所國中教數學，課餘並在外開設私人數學補習班，本案女學生當時12歲讀國一，在校是周男班上學生，放學就去周男的補習班上課，情竇初開的年紀，掩飾不住對老師的好感。

周男察覺了，明知自己年齡、輩份跟少女有差距，卻利用少女對男女之事懵懂、身心尚未成熟，涉將少女騙進補習班2樓的房間親吻、撫摸試探，最後偷嘗禁果5次，這段畸戀在同年暑假前就無疾而終。

女方之後揮不去這段陰影，時隔15年才在去年（2021年）鼓起勇氣向國中母校揭發，並報案提告。周男到案始終認罪，坦承當年的確沒克制自身情慾而犯錯，供述的案發經過也符合女方的描述，他請求跟女方和解，進行修復式司法程序贖罪。

已經29歲的女方一概拒絕、不想和周男見面，僅回覆法官「依法判決即可」。一審認為周男本案犯行確實不應該，但本案罪名法定刑為3年以上、10年以下徒刑，周男在15年後才被追究，仍對重罪沒有任何狡辯，可見他願意面對錯誤、確有悔意，犯後態度良好。

一審指周男和女方是因長期相處產生情愫，沒證據顯示周男有戀童傾向，加上他沒有前科，本案也不是以虛構巧言、利益誘使的手段所為，法官認定周男有情堪憫恕之處，將他所犯與未滿14歲少女性交罪，酌減輕判2年徒刑。

檢方不服一審判太輕，上訴主張不該用情堪憫恕規定減刑，因為周男以教師身分對12歲女學生犯案，不足以引起一般人同情，何況雙方未能和解或進行修復式司法程序，請求加重改判。

二審台中高分院審理認為，周男所犯5次行為符合當時連續犯規定，所以僅論處1個罪，檢方未能舉證周男對少女有犯案習性而具有高度惡性，且時隔15年，周男依舊都認罪，加上他並沒使用違反女方意願的手段，依情堪憫恕減刑並無不當，據此駁回檢方上訴，全案還可上訴。