狼夫趁酒醉性侵小姨　懷孕妻子竟幫忙脫內褲！雙雙遭判刑

▲姊夫性侵小姨子，姊姊竟幫忙脫下妹妹內褲，讓丈夫逞慾。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市女子小喜（化名），2018年間與當時懷孕的姊姊、姊夫同宿汽車旅館，喝酒聊天，小喜酒後躺床休息，姊夫竟對她性侵，誇張的是，懷有身孕的姊姊不僅未阻止，還幫忙脫小喜的內褲讓丈夫逞慾。一審將姊夫判刑4年、姊姊判刑3年半，案經上訴，高等法院二審29日改判姊夫3年10月，另外小喜原諒姊姊，姊姊獲改判2年、緩刑3年。可上訴。

判決指出，小喜等3人於2019年9月9日深夜，投宿在桃園市某汽車旅館，3人喝酒聊天後，小喜不勝酒力，在床上沉沉睡去。不料睡到一半，小喜驚覺有人在亂摸自己的身體，竟是姊夫不顧姊姊在場，對身為小姨子的自己亂來。姊夫一步步進逼，竟脫下小喜的外褲。

小喜本想發作掀鍋，這時姊夫因脫不下小喜內褲，小聲叫一旁看電視的姊姊「來幫我」，小喜就感覺到另外一雙手，協助姊夫脫下自己的內褲，原來姊姊竟幫忙姊夫搞怪！小喜因事發突然不知所措，也深怕反抗無效、無處可逃且無人求救，就佯裝熟睡。姊夫性侵過程中，姊姊到廁所中淋浴，直到姊夫完事後，姊姊才走出浴室，並協助姊夫幫忙穿回小喜的褲子。

第二天3人退房後一起午餐，姊姊問小喜昨晚的狀況，小喜裝傻「我什麼都不記得」、「我睡著了」。小喜與2人分開後回家，向家人告知，一開始家人不肯相信，最後終於接受，讓小喜報案。檢方偵查終結後，對小喜姊姊、姊夫一併提起公訴。

法院審理時，姊夫否認犯罪，辯稱當時誤以為是姊姊躺在床上，才會主動求愛；而發生關係當下，「她還翹屁股配合我！」。至於姊姊也否認犯案，辯稱當時喝酒後身體不適，在廁所嘔吐完後就睡著了，不知道發生何事。

但一審法院根據其他證人的供述，以及客觀證據，仍認定2人有罪，將姊夫判刑4年、姊姊判刑3年6月。案經上訴，高等法院二審審理後改認定2人犯下「乘機性交罪」，將姊夫判刑3年10月；另外因小喜原諒姊姊，姊姊二審獲改判2年、緩刑3年，緩刑期間內交付保護管束。