快訊／對戰陳其邁！柯志恩獲朱立倫正式提名　下週就搬去高雄





▲國民黨中常會提名高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中常會今（29）日正式徵召國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，對戰民進黨高雄市長參選人陳其邁。柯志恩表示，國民黨在高雄經歷太多事情，一開始希望能提名在地人選，但在地議員有共識，希望國民黨翻轉在高雄局勢，以「北漂媽媽」之姿回到高雄。

黨主席朱立倫表示，柯志恩從小在高屏地區成長、生活，是在南台灣長大的北漂女孩，現在要回到南部服務鄉親。朱立倫說，柯志恩最重視的是婦幼安全、公共治安，希望打造平安的高雄，並知道對所有父母來說最擔憂的仍是疫情，期許自己創造「平安、健康、希望」的未來，柯志恩未來也會與前市府團交接高雄市政規劃。

秘書長黃健庭表示，這項決議經過與高雄地方領袖溝通，並參酌公正民調結果，柯志恩也受到高度期待，他本人也願意為國民黨承擔起重大任務，因此選戰策略會報、中央提名委員會決議通過徵召柯志恩參選高雄市長。

對於高雄藍軍選情，即使「母雞」總算出爐，支持者仍處於罷韓的低潮，高雄選民更對於落跑市長釋懷。對此，柯志恩在第一時間切割韓系，以黑色幽默自嘲「絕對不會有愛情摩天輪」、「會用美白小腿走遍高雄」，並強調自己與高雄市前市長韓國瑜不同，現在高雄的情況也和4年前不一樣，因為如此，才可以用自己的打法打選戰。

雖然柯志恩清楚這一仗勝算極低，她仍打算打出自己的選戰風格與高度，預留未來更上一層樓的政治爆發力。檯面上除了前副市長葉匡時力挺，最強助攻還是以三山造勢締造韓流的前立法院長王金平的白派系統協助。

柯志恩日前受訪表示，身為大學教授、國民黨智庫執行長的她現在沒錢也沒人，但當年她主持電視旅遊節目，一人帶著三個人跑遍全世界，她當主持人還要扛腳架；接下來選戰，就算只帶著幾個人跑，也大有可為。

柯志恩指出，她已經有操盤手的腹案人選，不是傳統的國民黨操盤手，選戰策略也將會以「空戰」為主攻。柯指出，她參選高雄的明朗化，是在朱立倫訪美後，所以起步算比較晚，現階段還沒有跑完高雄，目前只重點式的拜會了一些地方人士。

綠營部分，也在確定提名柯志恩的消息傳出後，立即展開圍剿策略，猛攻柯志恩口誤把高雄衛武營說成「大武營」，試圖打造「草包市長2.0」的帽子扣到柯志恩頭上，但被歸類為知識藍，又是媒體出身的柯志恩火速回應，她說得不夠精準、口誤，但蔡總統日前也將自家候選人名字說錯，卻無人敢吭聲，呼籲綠營不需要過度放大打口水戰，但若是市政議題都歡迎指教。





▲國民黨中常會提名高雄市長參選人柯志恩、苗栗縣長參選人謝褔弘。（圖／記者屠惠剛攝）