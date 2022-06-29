超商操作機台「冒出4台3C神物」　他驚見新服務！網讚：出遊救星

▲ibon機台有4台行動電源可租借。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

超商服務多元，與民眾日常生活密不可分！一名網友驚呼，ibon機台下方竟多了4台3C產品，功用曝光後，讓他笑稱「只有小7能超越小7，ibon不只是ibon！」文章曝光後，一票直呼真的現在才知道，另一派則回應「這種服務出來很久囉，不只便利商店很多地方，像是捷運站也都有設置，主打租用A借B還！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，近日去超商操作ibon機台時，發現底下孔洞插著四台黑色3C產品，引起他的好奇心，彎腰下來察看後，原來是行動充電器。

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照片可見，上頭寫著租借行動電源每小時12元，支援無線充電、Micro USB、Type-C與蘋果行動裝置，讓原PO驚訝直呼，「我今天才知道7-11又多了新服務，只有小7能超越小7，ibon不只是ibon！」

文章曝光後，引來千名網友討論，「根本不用買行充了」、「小7以後也會變托嬰中心」、「這很看區域性，有些711目前還沒有這種服務哦」、「我還真的現在才知道」、「這真的很方便，而且充電很快」。

不過一票網友卻直呼，這租借行動電源服務已經有一段時間了，「見怪不怪，我都看膩了」、「很久了，租一天才幾塊錢，可以甲租乙還，缺點不是每間店都有」、「這種服務出來很久囉，不只便利商店很多地方，像是捷運站也都有設置，主打租用A借B還」、「全家不是也很早就有了嗎」、「很久了，部分小七才開始換機台」、「全家已經設置很久了欸，出去玩超方便」。

▲網友直呼是出遊救星。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



事實上，四大超商提供行動電源租借服務已很普遍，像是全家與ChargeSPOT合作，透過APP綁定帳戶，即可進行租借；萊爾富則與EZcharge速時電合作；OK超商與旅電科技合作，讓民眾外出手機沒電時，不必擔心沒帶線、沒地方充電，服務非常貼心。