隔離無法出門！4大超商「解鎖1服務」領包裹神方便　網炸鍋

▲四大超商推出代領包裹服務！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

面對確診者臨時隔離，生活大小事只能交由家人幫忙，尤其網購透過線上付款，本人無法領取該怎麼辦？四大超商即起實施「代領0元包裹服務」，網購族能請親友取貨，不過一票網友則擔心被盜領，「翻拍不如直接拿本人證件」、「取貨條碼感覺比較安全」。

一名網友在PTT表示，近日發現超商推出新服務，「0元包裹可以請朋友代為取件了，只要讓朋友帶著包裹上名字的證件（要有照片）或是翻拍證件的照片，簽名後，就可以領取0元包裹了。」

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雖然這是疫情的便民服務，但原PO卻擔心直呼，「會不會有盜領的情形發生就是了？」

底下網友炸鍋討論，「我反對翻拍」、「翻拍不如直接拿本人證件」、「上次有視訊，但同樣是萊爾富，A店可以代領，B店不行」、「原來有這種規定，我都用我身分證配偶欄領我太太的包裹了 」、「取貨條碼感覺比較安全」、「至少公司有明文規定，這樣出事的話店員也不用負責」、「就是有的店員會踩比較硬，有的店員會給方便或是熟客）」。

▲網友反而擔心0元包裹被盜領的狀況 。（圖／翻攝PTT）



《ETtoday新聞雲》也整理出四大超商「代領0元包裹」規定：

►7-11

7-11持續提供「0元包裹代領」服務，代領人可持取件者身分證件，如身分證正本、手機翻拍、列印皆可，以及代領人正本身分證件2種資料與門市核對，並簽署相關單據即可領取包裹，即日起至5月24日至7-11領取包裹還能獲得7元購物抵用券，數量有限，送完為止。

►全家

全家即日起開放「0元包裹代領」服務，一共提供2種代領方式，包括「代領人持取件者證件正本」及「代領人出示取件者證件之翻拍照片」，提醒2種方式證件皆須與取件人姓名相符並包含照片，且代領人須在收據上簽名。

且現在選定全家領包裹還能抽好康，會員凡在包裹到店2天內完成取貨（包裹到店即為首日），並於取貨時出示會員APP條碼或是報電話號碼即可自動登錄抽獎，也能掃描取件證明聯之QRcode至APP手動登錄，至6月14日前將周周抽5名幸運兒可獲得會員點數10萬點共20名，加碼再抽Let’s Café經典中杯拿鐵365杯共2名。

►萊爾富

萊爾富即日起開放「0元包裹代領」服務，可彈性委託家人朋友至門市領取，並憑視訊方式出示證件證明即可協助取貨，提醒代領者須簽名於簽單留存，而該取件措施則將視疫情狀況作滾動調整。

►OK mart

OK mart即日起開放「0元包裹代領」服務，一共有2種代領方式，包括可委託親友至門市憑取件者正本證件領取，同步須提供代領人正本證件確認，以保障消費者權益；再來是可請親友至門市，現場由門市人員或親友撥打包裹上聯繫手機，並開啟視訊，由取件人持有效證件一同視訊，採證後即可由親友代為領。