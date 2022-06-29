有買有保佑！中華郵政發行4款神明郵票　再首推鳳飛飛專冊

▲中華郵政第三季將發行5款郵票。（圖／記者謝盛帆攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政公司今(29)日宣布第3季將發行5種新郵票品，其中9月21日將發行國人較多人信仰的媽祖、文昌帝君、武財神、註生娘娘等神明郵票；8月17日則首度發行已逝藝人「帽子天后」鳳飛飛郵票及專冊。

中華郵政今公布第3季5款新郵票，包括台灣近代作曲家郵票、古典詩詞郵票(111年版)、故宮古畫郵票-二十四節氣(秋)、鳳飛飛郵票及台灣民間信仰郵票。

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其中鳳飛飛特種郵票預定8月17日發行，懷念演員、 歌手及主持人三棲的「帽子天后」鳳飛飛，郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、13元及15元。

▲鳳飛飛郵票。（圖／郵政公司提供）

中華郵政公司表示，鳳飛飛特種郵票為首次發行，4款圖案每一枚發行76萬枚，另也規劃推出鳳飛飛專冊，籌備時間超過2年，主要是為了取的授權，專冊售價800元，裡面包含4枚鳳飛飛郵票外，還有明信片、個人化郵票，明信片上貼有郵票且有鳳飛飛出身地的大溪癸戳。

此外中華郵政也預定9月21日發行台灣民間信仰特種郵票，以媽祖、文昌帝君、武財神趙公明及註生娘娘等神明為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值皆為8元。

▲中華郵政發行媽祖、文昌帝君、武財神趙公明及註生娘娘等郵票。（圖／郵政公司提供）

中華郵政指出，媽祖、文昌帝君、武財神趙公明及註生娘娘為民間較多國人信仰的神明，規劃每款發行62萬枚，若反應熱烈，將會在規畫下一波神明郵票。

另台灣近代作曲家特種郵票，預定7月6日發行，以台灣近代傑出作曲家鄧雨賢、許石、楊三郎及周藍萍為主題，發行郵票1套4枚，郵票面值皆為12元。

▲中華郵政發行台灣近代作曲家郵票。（圖／郵政公司提供）

古典詩詞郵票(111年版)預定7月27日發行，以《聽彈琴》劉長卿、《棋》王安石、《次韻劉貢父 題文潞公草書》蘇轍及《墨梅》王冕等4首詩為主題，發行郵票1套4枚，面值分別為8元2枚、12元及28元。

▲▼中華郵政第三季郵票發行主題。（圖／郵政公司提供）

故宮古畫郵票–二十四節氣(秋)預定8月3日發行，以故宮博物院典藏之「清張若靄畫墨妙珠林 (卯) 冊」為主題，規劃發行系列郵票4套，首套「秋」含立秋、處 暑、白露、秋分、寒露、霜降6枚郵票圖案，面值皆為8元。