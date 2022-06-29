指揮中心「誤貼日期」釀新北背黑鍋！　侯友宜無奈嘆氣吐心聲

記者崔至雲／新北報導

民進黨立委林楚茵日前質疑新北市政府在恩恩案的通聯資料上說謊造假。不料，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨日證實，委員質疑的時間差其實是工作人員誤貼。對此，新北市長侯友宜今（29）日聽到此事時，先是大嘆了一口氣，隔了兩秒才表示，這段時間，很多是是非非，新北都盡量澄清，疫情期間還是要給第一線同仁一些鼓勵。

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）

針對新北提供給指揮中心的恩恩案送醫時序，林楚茵日前質疑，4月16日指揮中心拿到新北提供的資料顯示，恩恩18點37分已在醫院ICU救治，但比對吹哨者譯文，恩恩19點21分才上救護車，因而質疑新北市說謊造假，讓侯友宜遭到外界質疑白罵了好幾天。

莊人祥提到，林委員貼出的訊息的確是指揮中心4/16記者會前的內部資料，因為媒體4/15下午開始報導恩恩事件，指揮中心當晚也有跟新北市了解整個過程。

新北市4/15說明，醫院是在4/15晚上6時37分通報為確診個案，目前於ICU病房全力救治中。指揮中心在接獲訊息後，就於4/16記者會前把資料製表並將內容整段貼上，才會產生有4/14下午6時37分已在加護病房救治的誤會。

對於新北市府一連揹了黑鍋好多天，侯友宜今日被媒體問到此事時，先是大嘆了一口氣「哎」，再隔了兩秒後他表示，這段時間外面很多是是非非，新北能澄清就盡量澄清，但切記不要以訛傳訛。

侯友宜強調，防疫期間第一線同仁都很辛苦，目前同仁也還在疫情的挑戰時刻，請給這些第一線同仁多一些鼓勵，未來也還是會團結把防疫做好，讓市民平安渡過疫情難關。

