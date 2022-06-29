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中橫關原通車民眾頻闖關　警籲用路人事先查詢管制時間

▲▼每當放行時間已過開始實施管制時，用路人就有各種令人難以抗拒的理由，讓員警及施工團隊無法招架。（圖／新城警分局提供，下同）

▲▼每當放行時間已過開始實施管制時，用路人就有各種令人難以抗拒的理由，讓員警及施工團隊無法招架。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

自從4月26日中橫公路台8線117.4K關原段發大崩塌後，經施工團隊全力搶修，終於在6月8日搶通一條便道，讓用路人終於可以順利通過災區，但因許多用路人只知道中橫公路可以通行了，不知道其實有管制時間，導致到達管制口被擋下時頻頻抱怨，因此各種糾紛隨之而生。

自4月26日大坍方後，原本是全天24小時全線封路不得通行，第四區養護工務處在壓力下，所屬工人們不眠不休全力搶修，在6月8日終於搶通成功，讓用路人可以在每天7至8時、12至13時開放通行2個時段，原本是用路人的好消息，如今卻變形成工（公）務機關的故意找碴行為，讓工人和警察不堪其擾。

位在關原段的合歡派出所是災區西端的管制點，災區東端則設在碧綠神木，這2處管制站每天得應對全國遊客的諮詢，每當放行時間已到，開始實施管制時，就可聽到遊客各種婚喪喜慶、天理倫常、忠孝兩難…的理由，讓員警及工人們難以招架。

▲▼每當放行時間已過開始實施管制時，用路人就有各種令人難以抗拒的理由，讓員警及施工團隊無法招架。（圖／新城警分局提供，下同）

▲▼災區施工團隊賣命釘錨、掛網、噴漿，只為加快搶修進度，希望能提早變成一天3段放行，甚至全時段通車，希望不要受到無謂的干擾。

相同的劇碼每天上演，遊客們被擋下後，從低聲下氣的好言拜託，最後幾乎都是惱羞成怒的失望憤怒離開，合歡所員警就當成是休養心性的磨練，堅守管制崗位，以免影響到災區工人的搶修進度。

合歡派出所員警每天7點和12點都會用警車前導停等車隊前往災區，每天眼見災區工人們賣命努力地釘錨、掛網、噴漿，只為加快搶修進度，希望能提早變成一天3段放行，甚至全時段通車，所以希望不要受到無謂的干擾。

就算合歡警要前往災區東側的碧綠神木、慈恩處理車禍、救護傷患時，在緊急避難的優先前提下，工人們要清空災區讓警車通過，此時員警親眼看見工人們是如何大費周章地清道：先用吊車將噴漿工人從山壁吊下，接著吊車、怪手等大型機械移至空曠處，再來則是以人工方式移走放在馬路上的鋼筋、鐵絲網、水管等建材，才能讓警車通過；警車通過後，所有機械、建材還原，重新施工，如此動作將近要花費40分鐘，大大影響了施工進度。

▲▼每當放行時間已過開始實施管制時，用路人就有各種令人難以抗拒的理由，讓員警及施工團隊無法招架。（圖／新城警分局提供，下同）

合歡員警深刻了解工地的施作的大費周章，所以就連處理災區東側案件也都是用野狼機車前往，盡量增加其機動性，避免影響施工操作性；如此，更何況是遊客的大型出遊車輛。

合歡派出所籲請所有用路人，請遊客出遊前盡量先查詢公路總局的用路訊息，或者直接打電話至合歡派出所04-25991114詢問最新災區管制訊息，而且，請用路人提早到達管制站，等候通行，切勿最後一分鐘到達，如果有臨時拋錨、油量不夠要加油、臨時內急要上廁所等意外，將超過放行時間，屆時工人們準時上工，已爬上坍壁施作時，將無法為遲到遊客破例放行，請用路人用同理心體諒，多多配合。

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