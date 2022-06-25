國內首座跨海施工金門大橋進度逾9成　交長：10月通車為目標

▲金門大橋 。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國內首座跨海域施工的金門大橋工程，近期將完成主橋中心跨上構閉合，往全線通車邁進一大步，交通部長王國材今(6/25)赴金門視察大橋施工情形，王國材期勉積極趕工完成全線合龍，全力達成今年10月通車目標。

金門大橋工程跨越金烈水域，橋梁基礎、墩柱均已全數完成，目前進行之橋梁上構預鑄節塊吊裝工作，亦已完成逾9成，預計7月完成全橋合龍。全橋合龍後，將進行橋護欄、瀝青混凝土鋪築、伸縮縫安裝、照明工程安裝，並於通車履勘通過後即可擇日開放通車。

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▲金門大橋 。（圖／高公局提供）

交通部表示，金門大橋規劃雙向兩汽車道，並有人行和自行車道，配合橋梁工程陸續完成，關係金烈民生管線包括電力、電信、自來水亦已配合工程進度進場施作，未來可藉由這些民生基礎設施提供居民更穩定、品質更好的生活環境，而通車後搭配交通控制系統及景觀照明工程，在嶄新輝煌奪目大橋外觀下，又能堅實穩固提供全天候24小時不受限制往來兩地交通新氣象，相信未來金門大橋的通車可以促進區域經濟均衡發展。

▲金門大橋 。（圖／高公局提供）

王國材則表示，金門大橋為國內第一座大規模跨海大橋，具有強勁海流、東北季風、海上濃霧及花崗岩堅硬且變異傾斜岩盤等各項工程技術挑戰，感謝施工團隊不畏天候環境艱難，盡心盡力克服各項障礙，如今整座大橋矗立金烈水域，展現海上長城雄偉壯闊氣勢，相信大家對於如此的國家重大建設都是有目共睹。

▲交長王國材視察(中)金門大橋 。（圖／高公局提供）

王國材指出，大橋工程已近收尾階段，進度已達98％，後續工程除吊梁外仍需大量使用船機外，應該已能摒除天候因素影響，在此期勉也要求施工團隊要堅持努力，持續投入人力、資源，把這最後一哩路鋪築完成，使國人同胞能夠早日享受國家建設成果，並向全世界宣示台灣營造工程技術的突破及成就。