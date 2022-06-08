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中午尋獲迷路登山客晚上幫外地遊客找車　正妹警端午節好忙

▲魚池分駐所警員張雅筑端午節下午忙著找迷路登山客，晚上又幫外地遊客（右）找到車子。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲魚池分駐所警員張雅筑端午節下午忙著找迷路登山客，晚上又幫外地遊客（右）找到車子。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一行山友趁端午連假組隊，從高雄市北上南投日月潭周邊登山，其中2名男子不慎脫隊迷路，當時還下起大雨、情況趨於緊急，立刻報警求援；魚池分駐所警員張雅筑等人立刻到場，與迷途民眾不斷聯繫確認所在位置，終於找到受困且全身溼透的2人，化解一場虛驚。

集集警分局指出，魚池分駐所警員張雅筑、鄭家竣等2員於6月3日中午1時28分接獲民眾致電報案，稱其與友人於登山時不慎脫隊迷路，無法自行下山，欲請警方前往協助。

員警進一步得知，這2名年約40多歲的男子是與其他友人相約至水道頭瀑布，亦即水社大山的登山口登山健行；這處當地的祕境水質清澈，常吸引各地的登山客慕名而來，但2人對當地登山路線並不熟悉，才在過程中不慎脫隊走失，當時不巧又逢下雨天，導致受困於公林淨水場附近山路。

▲登山客於端午節遇雨迷失山徑，集集警方積極協助脫困。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲登山客於端午節遇雨迷失山徑，魚池分駐所警員張雅筑積極協助脫困。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警立即驅車前往該處附近，梭巡尋找民眾身影，經雙方聯繫比對通話中的地點特徵後，員警最後順利尋獲全身皆已濕透的受困民眾，並以巡邏車護送民眾返回分駐所，提供吹風機及毛巾擦拭以防受寒感冒，再聯絡計程車協助平安返家，民眾對警方的迅速救援也頻頻表示感謝之意。

魚池分駐所也於同日晚間8時15分許，接獲蔡姓民眾到所報案，稱其自外地開車至魚池鄉內遊玩，將車輛停靠路旁後便以自行車逛街方式遊車河，到晚間想開車返家時，不慎遺忘停放位置，遍尋魚池街頭仍未果，以致無法返家；當時天色昏暗且仍在下雨，下午才忙著找人的張雅筑又開始找車，詢問車型和停放路口巷弄等線索後，便駕駛巡邏車陪同民眾至轄內在梭巡，終於在秀水巷旁石頭路發現該部自小客車，順利協助蔡姓民眾開車返家。

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