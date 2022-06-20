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獨／男中橫公路「逆向超車」撞軍車　左輪當場毀損幾乎脫落

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲自小客車前輪幾乎脫離了。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

一輛自小客車19日傍晚在中橫公路台8線27.2公里處，逆向超車不慎和對向一輛軍用貨車相撞，自小客車因撞擊力道大，造成左側損毀輪胎幾乎脫落，雙方所幸都有繫上安全帶沒有造成傷亡，但造成雙向車輛回堵，一名熱心義消經過立即下車協助交通整理才紓解車潮。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲軍用貨車前輪也被撞爆。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

19日傍晚5時許，一輛自小客休旅車因為想超越前車，快超過時對向車道出現一輛軍用貨車，雙方閃避不及互相撞擊，力道之大輪胎幾乎快脫落了，因假日車潮較多，造成雙向車潮回堵。有「行動鳳梨」之稱的熱心林姓義消剛好經過該處，立即下車協助看有無人受傷，所幸車上人員均繫上安全帶沒造成人員受傷，林姓義消則拿出指揮棒協助雙向車輛通行。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲有行動鳳梨之稱的林姓義消，下車協助幫忙指揮交通。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

轄區和平分局天輪派出所員警獲報趕赴現場處理，自小客車駕駛向員警表示，因為前方有遊覽車想要超車，當超車到一半時對象突然出現一輛軍用車，剎車不及就撞上了，至於肇事原因員警正釐清中。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲警方協助連絡拖吊車吊離恢復交通。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

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