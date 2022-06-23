名醫一天收3張分泌物私照！「濃郁巧克力醬」畫面曝　網：差點要吐了

▲醫師分享，有網友私訊問問題，但傳了私人分泌物照片。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者張乃文／綜合報導

婦產科醫師蘇怡寧經常在臉書進行衛教，同時也分享許多網友的私訊內容。而近日，醫師在粉專貼出三張照片，竟是網友上完廁所後擦拭的衛生紙，且上頭還有分泌物，甚至有人傳了使用過的「一坨黑衛生棉」照片，詢問醫師是否要去就醫。他直呼「一天內收到3張分泌物照片，算是破紀錄了」，但也強調，沒有經過問診檢查，真的無法在網路確認。

蘇怡寧在粉專PO出三張照片，並以「成就解鎖」為題表示，自己一天內就分別收到「3張分泌物照片」，算是破紀錄了。他形容，心情上沒有什麼莫名特別的悸動，只是記錄一下。其中一張照片出現衛生棉「黑黑的」整塊，詢問醫師「請問經血過深是正常的？需要看醫生嗎？」

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另外兩張則分別是不同人上完廁所後，擦拭私密處的衛生紙照，只見上頭還有分泌物。也都詢問蘇怡寧「要不要看醫生？」或「這個是不是出血呢？」

▲▼蘇怡寧在臉書分享，有網友個別私訊個人的分泌物照片。（圖／粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》授權）

蘇怡寧強調，「真的不是我小氣」，但這些情況沒有親自看診真的幫不上忙，所有症狀都可能是正常、也可能不正常，沒有經過問診和檢查，真的無法直接在網路上這樣確認，但要不要去看醫師也不用特別問他。

這篇PO文也引來許多網友留言，「為什麼不直接去看醫生....」、「醫護人員看到這樣的照片還是一樣不舒服」、「蘇醫師，您每天到底都經歷了什麼？」也有網友說「這些照片也太直球出手了吧⋯⋯」、「真的好不懂這種把粉專當線上問診的行為，為什麼不直接去看婦產科呢？」

還有同樣身為醫師的皮膚科醫師林昀萱也在下方留言「至少沒有收到問你分泌物可不可以吃的私訊啊⋯我就收到過」，蘇怡寧則回應「上次有人問我說不小心吞進去有沒有關係。」

▲網友藉由私訊詢問醫師身體狀況的同時，還附上個人私密物照片。（圖／粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》授權）