精品業績爆棚加上人潮回溫　台北101精品大改裝催客

▲台北101購物中心精品樓層正在大整修。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今年4月台灣防疫政策改採與病毒共存進入確診爆發期，影響百貨實體賣場母親節檔期業績，但精品仍銷量暢旺，SOGO復興館上半年精品持續成長，比去年同期再增30%，擁有多家精品品牌大店的台北101，第一季業績較去年同期也成長10%，目前正如火如荼進行改裝，包括LV、Dior、Cartier都在整修中，預計引進更豐富的商品線。

疫情年民眾無法出國旅遊，境內購物需求升高，加上疫情前期台灣控制得宜，消費者把旅遊預算拿來買精品，貴婦大戶買得更兇，精品銷量大幅成長，連國外一線精品品牌都注意到台灣的消費實力，SOGO復興館店長許淑賢表示，疫情年期間，館內精品業績成長高達70%，是歷年幾乎都沒有的成長數字，新客占比最高的是20歲至45歲的年齡層。

台北101總經理兼購物中心營運長朱麗文表示，今年第一季精品比較去年，仍有10%的成長，其中珠寶腕錶的表現最好，目前4、5樓精品品牌旗艦店也正進行大改裝，其裝修面積比例高達7成，改裝內容將比照最新概念店型，跨大商品品項如居家等，包括LV、Dior、Cartier會陸續完工見客，預計年底前會全部完成。

對於疫情共存策略，預計國境開放與出國旅遊將在下半年到來，恐會影響民眾留台消費精品意願，朱麗文則表示影響不大，因為台灣疫情年精品業績爆發，許多品牌看到台灣民眾消費實力，也會願意提供更多商品品項，加上101進駐的都是品牌旗艦店，獨家與限量商品選項也不少，「去其他國家不一定有這麽多選擇」。