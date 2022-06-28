小黃運將貼公告「不要翹腳」！OL無助：我該放下嗎　美腿讓網驚呆

▲OL張貼美腿照，讓網友驚呆。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



網搜小組／柯振中報導

台中市4月曾發生女客搭車翹腳的事件，讓計程車司機感到十分困擾，也有小黃運將怕遇到這種事，於是在車內張貼「請不要翹腳」的公告。對此，一名OL搭車時把腳翹起來，看到這張公告後，立刻PO文詢問「我是不是該把腳放下來」，沒想到貼文曝光後，網友們都被OL的美腿震驚，洗版留言「美腿可以例外」。

台中市一名李姓計程車司機4月間遇到了恐怖女乘客，該名女乘客將腳伸到前座，不斷往李姓司機臉上戳，還頻頻詢問「香不香」，嚴重影響行車安全。事件發生後，有運將害怕碰到同樣的狀況，於是在前座椅背張貼公告，提醒乘客「尊重別人，也注重衛生，請不要翹腳」。

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正好有名OL搭到這輛車，當時翹著腳坐在後座，看到公告後，無奈拍了下來，PO上網詢問，「我是不是該把腳放下來…？」

▼OL不曉得該不該把腿放下，照片讓網友嗨了。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



雖然車內張貼「不要翹腳」的公告，但OL的照片中拍到了她的雙腿，瞬間引發網友暴動，不斷留言洗版，「沒事，我是司機我也會體諒妳的」、「放不放是妳的事，但不要擋住讓我看不到」、「這種腳多翹幾次沒關係」、「美腿可以例外」、「沒事，妳腳伸到方向盤這也沒關係。」

此外，也有人留言回應，會張貼這種公告，可能是運將害怕碰到類似「腳交千金」的乘客，「他應該是指，不要把腳放在司機臉龐，上次那個新聞女的…屎千金腳臭臭那個」、「要妳不要把腳伸到駕駛人員身上」、「司機大哥應該是想表達不要把腳翹到椅子上」、「他所謂的翹腳應該是指把鞋子脫掉，直接貼在椅背上那種。」