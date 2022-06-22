司機偷董事長保險箱　半年行竊66次得手1178萬...打賞暴乳女主播

▲高雄洪姓司機偷董事長保險箱的錢打賞女主播。（圖／翻攝自浪Live平台）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名洪姓男子（32歲）擔任某家公司董事長的司機，因為呂姓女友是浪Live平台女主播，他竟在2019年2月到7月的半年間，多次拿著董事長的鑰匙潛入辦公室，打開保險箱後偷走現金，前後偷了66次、偷走1178萬多元，用來打賞女友和多位女主播衝人氣，後來東窗事發，董事長氣得提告，雄檢調查後依竊盜罪將他起訴。

▲洪姓司機的呂姓女友身材火辣。（圖／翻攝自浪Live平台）

檢方指出，洪男在一家醫療機械公司擔任吳姓董事長的司機，平常負責載送董事長上下班，因董事長將汽車鑰匙和保險箱鑰匙串在一起，2019年2月13日開始，洪男趁機潛入董事長辦公室，拿鑰匙打開保險箱裡偷走5萬、10萬不等的小額現金，老闆一直沒發現保險箱裡的錢短少，洪男越來越大膽，偷竊的金額也逐漸變大，從20萬到60萬都有，到同年的7月25日為止，共下手66次，總共得手1178萬8000元。

▲洪姓司機偷錢打賞女主播。（圖／翻攝自浪Live平台）

洪男偷到錢後，把錢存入銀行帳戶，再把這些錢購買浪Live直播平台的鑽石（1元可換20顆鑽石），再用鑽石轉成浪花（2顆鑽石可換1個浪花），陸續花了近300萬多元的浪花、鑽石用來捧自己的呂姓女友及暱稱「水水」、「昱昱」、「蕾蕾」及「黃老板」等5名直播主。

▲洪姓司機偷錢打賞女主播。（圖／翻攝自浪Live平台）

呂姓女友和「水水」」、「蕾蕾」因奶大長得又漂亮，被洪男力捧後成為平台人氣王，而「水水」」、「蕾蕾」除了送禮物給洪男，還會把自己領到的禮物轉換成現金，再存入洪男帳戶，鼓勵洪男繼續儲值刷禮物給她們。

2019年8月，洪男偷錢的行為被董事長發現，老闆找洪男父親出來談如何賠償，洪男為了掩飾犯行，拜託從事童裝買賣的呂姓女友假造營銷紀錄，企圖把偷來的1000多萬偽裝成買賣童裝的營利所得，但因手法過於粗糙，還是被識破。

洪男見無法圓謊只好坦承犯行，董事長氣自己「飼老鼠咬布袋」憤而提告，雄檢偵結後，依竊盜罪將洪男起訴，呂姓女友和另4名直播主則因不知情未列共犯。