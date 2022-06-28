北捷票價恐因高電價調漲　朱立倫：全民為錯誤能源政策買單





▲針對電價調漲，台北捷運公司表示，若中央沒有給優惠可能就要漲價，高捷、桃捷也因爲高電價即將不堪虧損。（資料照／記者袁茵攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對政府昨（27）日拍板調漲電價，國民黨主席朱立倫今表示，這是讓全民為錯誤的能源政策買單。

經濟部電價審議委員會昨日召開臨時會，決議7月1日起電價平均漲幅8.4％，高壓及特高壓等工業用戶，最高漲幅15％，打破國內電價連7凍後近4年首度大調漲。對此，朱立倫表示，經濟部決議要將平均電價調高8.4%，宣稱因為只調漲用電大戶，對整體物價的影響只有0.043%。但是調整大戶電價，成本的提高必將反應在消費者身上，必然加劇通貨膨漲，亦或減產造成經濟衰退。

朱立倫舉例，「北捷就第一個跳出來，說中央沒有給優惠可能就要漲價，高捷、桃捷也因爲高電價即將不堪虧損。」追根究底就是台灣錯誤的能源政策所造成的問題。朱立倫說，台灣高度依賴化石燃料作為發電來源，進口能源佔比高達97%，當國際能源價格大漲，台灣只能全數吸收，直接衝擊國內產業和經濟活動。更危險的是，因為高度依賴進口能源，很可能產生國家安全的危機。目前燃料安全存量：煤炭是36天，石油150天，天然氣僅有10天。

朱立倫表示，最近德國已經示範給全球看過，德國近6成的天然氣來自俄國。今年第一季，德國天然氣批發價格已經比去年同期高出20倍，電價則高出8倍，結果5月德國通貨膨脹近8%，近50年來最高，還要面臨工廠被迫停產，經濟面臨衰退的風險。

朱立倫指出，台灣的低電價議題當然應該討論，但此時在疫情跟通膨的夾殺下，不適合一次性將電費調漲那麼高，因為全民都將受到影響。政府必須深切檢討，漲電價到底是全民補貼台電虧損，還是全民為錯誤的能源政策買單。

▲朱立倫批評政府調漲電價。（圖／國民黨文傳會提供）