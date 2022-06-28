今天「正四廢」是大凶之日！農民曆：只有這4件事能做

▲農民曆指出，今天為四廢日，應格外小心。（示意圖／pakutaso）

實習記者廖翊慈／綜合報導

農民曆在現代社會，仍是許多人在挑選重要日子或時辰時的工具，而今（28）天在農民曆上是所謂的「正四廢」，意即除了「四件事」能做以外，是其他諸事不宜的極兇之日。有網友疑惑，當天到底什麼能做什麼不能做，引起眾人討論。

根據「科技紫微網」的資料顯示，今為農曆壬寅年5月30，正值夏至，也是所謂的四廢日，指除了祭祀、拆遷房屋、解除災厄、清掃宅舍4件事之外，其他事情都不適合於今日做，意旨百事皆忌。

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▲除了祭祀、拆遷房屋、解除災厄、清掃宅舍外，其他事情都不適合做。（圖／翻攝自科技紫微網）

正四廢之日通常於季節交替之際，因「日柱干支」與「季節月令」兩者的五行屬性衝突所導致，因此命理專家通常會在這天呼籲大家，做任何事情都要格外小心，盡量避免不必要的繁瑣事。

四廢也被認為是「四時衰退」，是八字中的一個神煞，五行能量中最弱的時間，也有人說於農曆上四廢日出生的人可能容易遭受挫折，道路上較為不順遂，命格上也相對不好，但仍可靠後天彌補。

據了解，2015年6月5日，法務部長羅瑩雪第二度執行死刑時，當天正好是「正四廢」凶日。