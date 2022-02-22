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神人搶2022.2.22發文「農曆卻寫大凶？」　命理師反笑：諸事皆宜

▲▼ 。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲今天整個「2爆了」！（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

今天是「2022年2月22日」，又剛好是星期二，應該是許多人看過最多「2」的日子，還有人故意搶在凌晨2時22分22秒發文「集字」紀念。不過有網友卻發現，有農曆記載今日「諸事不宜」，惋惜這天竟是大凶之日。對此，有命理老師就指出，今天反而「諸事皆宜」，甚至是「大做大發」、「小做小發」。

有網友今日在PTT的Gossiping板上發文，問卦「2022/2/22星期二02:22:22是最多2嗎？」並刻意挑在該時間點發文，讓發文時間顯示為「Tue Feb 22 02:22:22 2022」，文中表示「2022/02/22，農曆1/22，星期二，02:22:22，不知道此時在PTT系統上會顯示多少個2？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友搶在凌晨2點22分22秒發文。（圖／翻攝自PTT）

不過，若還想再多一個2，其實還有另一個機會，「但這應該還不是最多2的吧？至少晚上的22:22:22會再多一個2！」但原PO就在留言處惋惜，「身為一個2的愛好者，晚上要工作，很遺憾。」貼文一出，不少人驚呆，「你怎麼連秒都對？」「you win！」「厲害！」「能對到秒很厲害！」

除了有一堆2之外，2月22日同時也是日本的「貓之日」，因為「2」在日語中的發音和貓叫聲「ニャン（Nyan）」接近，所以便將貓咪日訂在2月22日。但這麼特別的日子，有網友卻發現，有農曆記載今日「諸事不宜」，忍不住覺得很可惜。

▲▼貓,喵,黑貓,黑喵。（圖／免費圖庫unsplash）

▲2月22日是日本的貓之日。（示意圖／unsplash）

不過，命理老師陶文就在粉專「未來學達人陶文」發文，「根據《農民曆》記載，正月廿二日，這是『月德吉星』職事的『三合日』，這一天諸事皆宜，並且是『大做大發』、『小做小發』。」若從天星角度觀察，則會出現不一樣的解讀，「天王星、太陰星和水星組成了一種極為不協調的天星結構，那就是『三刑會沖』。」

雖然聽起來好像不是很好，但陶文接著補充，「幸運的是，由於木星釋放出舒緩能量，這一天即便壓力較大，也還是有機會順勢完成事務；而在投資上，此種天象代表的是有驚無險。因此順勢而為，成為了這一天投資求財的理想策略。」

至於網友查詢出諸事不宜，根據《TVBS》報導，多位命理老師都認為，不建議從網路上查詢這類資訊，最好直接翻看紙本；另外，農民曆上的宜忌通常指的都是祭拜、入厝、結婚等大事，不太會影響日常生活。

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