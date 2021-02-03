　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

就是你了！「3生肖」立春後大轉運　愛情、財運雙得意

▲▼ 立春,發芽,好運,生財,愛苗。（示意圖／翻攝自Shutterstock）

▲立春象徵春天開始，許多人都希望能在此時一掃霉運。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

今（3）日適逢農曆12月22日的節氣「立春」，晚上10時59分便正式告別庚子鼠年，踏入辛丑牛年！不少人都希望立春後能夠迎來好運，《科技紫薇網》就指出有3個生肖，將在立春過後迎來特別的好運！

科技紫薇網發文表示，立春的到來讓人想起詩句「律回歲晚冰霜少，春到人間草木知」，雖然冬日寒意尚存，但春的氣息已經悄悄來臨。立春也有不少開運習俗，像吃春捲、捲錢都意味著祈求健康、帶旺財庫；拜神、祭祖、歲首拜太歲都是希望能化煞消災、祈福納吉。而在這個大地回春的時機，將有3個生肖迎來彷彿脫胎換骨的好運！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲春天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有3個生肖立春後將迎來好運。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生肖猴
生肖猴的人將迎來愛情事業雙豐收，擺脫單身的機率很高，有伴侶的能感受到感情升溫，工作運勢方面，工作進度大大提高，事業愛情雙得意，眉開眼笑的日子即將到來。

生肖龍
生肖龍的人在此時精神鬥志昂揚、神采飛揚，只要每完成一件事、想出一個好點子都充滿成就感，不過要注意的是此時可能不能太過害羞，一定要勇於迎上這波好運，秀出自我。

生肖兔
生肖兔的人投資眼光敏銳，有望從親友口中得到不錯的商機，且在投資短線方面受到偏財運的眷顧，因此千萬別浪費敏捷的行動力，此時不出手更待何時？

▲正妹,女友,妹子（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲生肖猴的朋友，有機會擺脫單身。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／遭雞排妹控性騷擾　翁立友本人發聲明回應了
因1片蛋糕被婆婆臭罵！美女醫列9點反擊　與前夫對話曝光
明年起試辦教召「1年1訓、1次14天」　2024年全面實施
主動「毛髮檢測」　小樂吳思賢爆染毒首發聲明
雞排妹遭性騷擾懶人包　「翁立友陷鹹豬手羅生門」網列4疑點
小樂開趴爆「爽吸水車」　驗尿檢測結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】後疫情時代　集保結算所徵求新世代

疫情嚴峻！法鼓山除夕撞鐘採「線上直播」　蔡英文不到場參與

10餐廳嚇人瓦斯桶恐釀氣爆　消保處抽檢貓空小木屋等4家違規最多

影／部桃「清零計畫」啟動湧待篩人龍　外包商：做完後比較安心

就是你了！「3生肖」立春後大轉運　愛情、財運雙得意

LIVE／備戰春節！景點人流管制措施　陳時中最新說明

最療癒的森林在知本！達人激推負離子吸超飽：還有50多種芳香藥草

交友「超誠實自介」挑明AA制！妹子狂洗臉：誰會理你...男神回戰爆

剪髮才花1萬6　妻又預約「噴3萬6000元」：大咖明星御用！老公氣炸

不合格也照賣！消基會調查：2成警報器非法販售

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

就是你了！「3生肖」立春後大轉運　愛情、財運雙得意

LIVE／備戰春節！景點人流管制措施　陳時中最新說明

最療癒的森林在知本！達人激推負離子吸超飽：還有50多種芳香藥草

交友「超誠實自介」挑明AA制！妹子狂洗臉：誰會理你...男神回戰爆

剪髮才花1萬6　妻又預約「噴3萬6000元」：大咖明星御用！老公氣炸

不合格也照賣！消基會調查：2成警報器非法販售

疑疫苗卡關「5千萬簽約金被退回」！李秉穎曝真相：1情況會退錢

境外汙染物狂襲中南部　環保署提醒：空品不佳還要持續好幾天

傳股東擬收回大同大學精華校地　校方急澄清：無此計畫

廟裡拜拜沒戴口罩勸不聽　屏東衛生局開罰3千！秋冬專案首例

韋禮安揮別情傷「當街甜吻長髮妹」　公司回應了...粉崩喊：心碎！

星座專家白瑜「新婚夜抓老公外遇」　挨告誹謗下場慘了

鴻海尾牙抽20個100萬元　還有機會再獲加碼獎

馬大偉運彩解盤／獨行俠@老鷹　拆莊買老鷹

宋兆文／一枚1.5億人民幣　燒錢研發反艦彈道飛彈　中共依舊嚇不了美國！

氣人！不知廣州「雞仔餅」摻豬肉　彰化男遭海關開罰20萬

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持　

台積電翻跌壓盤！指數小漲11點收15771點

LIVE／雞排妹痛哭後首露面！　點名翁立友、尾牙公司老闆性騷踹共

新春領現金防歹徒覬覦　內政部：可向警方申請護鈔

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目

新北地下豆腐工廠…蒼蠅爬滿！業者現身回應了

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

學長開會大喊「奶頭露出來」　女大生痛哭

看完2張「手部X光」照　別逼學齡前孩子寫字

發霉臉盆透露女醫師內心真相　前夫舅怒：陳家娶到她就是衰

立春六星連珠災難爆發！股市現最低點

女醫產後就變臉！家中大肆嗆聲　威脅大姑要玉石俱焚

即／桃醫轉院病人「在別家醫院」亡

即／部桃轉院病患肺炎死亡　鄭文燦曝法醫採檢結果

這3例確診被反覆問　前台大醫嘆：台灣真是平行世界呀

更多熱門

相關新聞

立春「吃什麼、開財運方法」一次看

立春「吃什麼、開財運方法」一次看

今（3）日適逢農曆12月22日的節氣「立春」，即太陽到達黃經315°之時，從今天一直到立夏，都稱為春季。立春有什麼習俗、做什麼會旺呢？命理專家柯柏成指出，「因為牛年有些生肖犯太歲，建議屬牛、羊、馬、狗和龍，可以躲春（俗稱：躲太歲以保1年平安）。」他也教大家立春開運法。

民俗專家曝吸財氣秘法　這地方一定要去

民俗專家曝吸財氣秘法　這地方一定要去

立春到！強對流鋒面襲過年　今晨9.5℃白天飆28度

立春到！強對流鋒面襲過年　今晨9.5℃白天飆28度

立春六星連珠災難爆發！股市現最低點

立春六星連珠災難爆發！股市現最低點

過年前後「2星座」運勢最旺

過年前後「2星座」運勢最旺

關鍵字：

立春生肖好運農民曆

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面