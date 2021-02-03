就是你了！「3生肖」立春後大轉運　愛情、財運雙得意

▲立春象徵春天開始，許多人都希望能在此時一掃霉運。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

今（3）日適逢農曆12月22日的節氣「立春」，晚上10時59分便正式告別庚子鼠年，踏入辛丑牛年！不少人都希望立春後能夠迎來好運，《科技紫薇網》就指出有3個生肖，將在立春過後迎來特別的好運！

科技紫薇網發文表示，立春的到來讓人想起詩句「律回歲晚冰霜少，春到人間草木知」，雖然冬日寒意尚存，但春的氣息已經悄悄來臨。立春也有不少開運習俗，像吃春捲、捲錢都意味著祈求健康、帶旺財庫；拜神、祭祖、歲首拜太歲都是希望能化煞消災、祈福納吉。而在這個大地回春的時機，將有3個生肖迎來彷彿脫胎換骨的好運！

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▲有3個生肖立春後將迎來好運。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生肖猴

生肖猴的人將迎來愛情事業雙豐收，擺脫單身的機率很高，有伴侶的能感受到感情升溫，工作運勢方面，工作進度大大提高，事業愛情雙得意，眉開眼笑的日子即將到來。

生肖龍

生肖龍的人在此時精神鬥志昂揚、神采飛揚，只要每完成一件事、想出一個好點子都充滿成就感，不過要注意的是此時可能不能太過害羞，一定要勇於迎上這波好運，秀出自我。

生肖兔

生肖兔的人投資眼光敏銳，有望從親友口中得到不錯的商機，且在投資短線方面受到偏財運的眷顧，因此千萬別浪費敏捷的行動力，此時不出手更待何時？

▲生肖猴的朋友，有機會擺脫單身。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）