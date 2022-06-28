錢裝袋「確診者寫紙條」提醒清消！外送員卻喊「生化武器」遭網轟

▲客人附上紙條，提醒外送員記得清消。（圖／翻攝自臉書UberEats/FoodPanda外送員討論區）

記者施怡妏／綜合報導

確診者居家隔離，若沒有親朋友好友幫忙，三餐需仰賴外送，一名外送員日前送餐給確診者，對方使用貨到付款，他拿到一包透明夾鏈袋，裡面裝著餐點的錢，對方還貼心手寫紙條，提醒外送員要記得清消，感謝他送餐，怎料外送員敬稱，這是一包「生化武器」，貼文曝光掀起網友狂轟。

原PO在臉書「UberEats/FoodPanda外送員討論區(台灣TAIWAN)」發文，日前送一筆外送訂單給確診者，由於對方是選擇貨到付款，因此需要到場收取餐點費用，對方貼心地將錢放在夾鏈袋裡，避免與外送員接觸，還手寫字條「我是確診者，真的很不好意思，請您務必要清消自保，感謝您的送餐！」

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該名外送員拿著夾鏈袋拍照，並在貼文寫下，「外送不容易啊，收到一包生化武器」。此話一出，激起網友們怒火，「對方都做到這樣了還要被嫌，為他感到不值」、「人家客人很好心還寫這些字，講人家什麼生化武器，會不會太誇張」、「確診不可怕，可怕的是你po文討拍的心」。

還有網友提到，會主動告知自己是確診者的人不多，「會跟你講的算有良心了，還有些人確診了還直接開門跟你面對面的一堆」、「其實我覺得沒坦白的比較恐佈」、「我有遇過確診者衝出來付錢」、「收過好幾次夾鏈袋裝錢，人家還有良心會用夾鏈袋，沒良心的直接零錢+百鈔」。