養眼鮮肉穿鏤空毛衣...色導演忍不住　伸手掐胸捏X頭下場曝

▲廖姓導演遭指控伸手抓另名男子奶頭，判刑3月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台北報導

一名廖姓劇場導演假藉觀看鏤空網眼毛衣名義，從開洞中伸手捏住男子奶頭，法官認為證人、事證已臻明確，依性騷擾防治法處有期徒刑3月，得易科罰金。

據了解，廖男畢業於國立臺北藝術大學劇場藝術研究所，主修導演，現為劇場導演。然而去年11月12日晚間10時27分許，他在台北某間酒吧參加聚會時，遭人指控性騷擾。

受害男子指出，他當時上半身穿著白色貼身衣物，外著鏤空網眼毛衣及黑色皮衣，廖男卻假藉觀看衣著為由，趁他不備時，伸手碰觸他胸部並抓捏其左邊奶頭，「當時速度非常快，我根本無法反應，腦中一片空白，也感到驚嚇、尷尬。」

審理時廖男否認性騷擾犯行，辯稱他只有碰到對方肚子部位的衣服，沒有碰到身體，所以沒有任何性騷擾犯意。

不過，根據一旁的目擊證人透露，有看到廖男將手伸入對方衣服裡面，然後捏了奶頭，當時受害者還有躲開，但廖男的表情卻相當淡然，事發後一星期，受害者也有打電話說覺得非常不舒服，聲音有點顫抖。

且廖男也曾打電話給證人說「即使是在那樣一個時機的場合，我也不應該去碰觸他的，就是私密的部位。」

法官判定廖男性騷擾，他雖表示歉意，卻又不斷指謫被害人與證人影射他犯行，又強調是對方誤會要求和解並接受道歉，上開行為無非是對被害人造成二次傷害，審酌廖男無前科，月薪約6-7萬，依性騷擾防治法判處3月徒刑，得易科罰金，可上訴。