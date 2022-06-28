怎麼開的？夫妻出遊踏青「整台車翻落卡水溝」　疑精神不濟釀禍

▲一對夫妻假日前往寶來踏青午餐，沒想到返家途中，66歲的駕駛張姓男子疑似精神不濟，整輛車就翻覆進路旁農田灌溉溝渠。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄六龜區台27甲線11公里處日前有一起交通事故，一對夫妻假日前往寶來踏青午餐，沒想到返家途中，66歲的駕駛張姓男子疑似精神不濟，整輛車就翻覆進路旁農田灌溉溝渠。警方獲報後立刻聯繫119前往救護，所幸張姓夫妻生命跡象皆穩定，但該車經過慘摔後車身已大半毀損。

警方到場發現自小客車翻覆於路旁農田灌溉溝渠內，車內一男一女為家住旗山的夫妻，適逢假日，前往寶來地區享用午餐，返家途中行經新威二坡路段時，開車的張男疑似精神不濟，車身即偏向翻覆溝渠內，造成車身大半毀損。

▲經送衛生福利部旗山醫院救護，所幸張姓夫妻生命跡象皆穩定，並無大礙。（圖／記者賴文萱翻攝）

警消到場後趕忙將該對夫妻拉出，張姓駕駛有胸悶狀況，副駕駛座的57歲林女因車身翻落時較靠溝渠底端，受到車身擠壓下，胸骨略有骨折情形。經送衛生福利部旗山醫院救護，所幸張姓夫妻生命跡象皆穩定，並無大礙，車身也由拖吊業者到場拖離。

六龜分局長陳膺方表示，駕駛人上路前除須檢查車身狀態是否正常外，須確保精神狀態良好再行上路，如感到疲倦或是身體不適，應立即將車輛停於路旁，俟身體狀況足堪駕駛或請其他可安全駕車之人代駕，以免發生憾事。