普立茲新聞攝影獎80週年展　看見瞬間即永恆

▲普立茲新聞攝影獎80週年特展在華山文創園區中4B館展出，展期從6/23起至9/25止，吸引許多民眾全家大小一起前來感受影像的魅力。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

由時藝多媒體主辦的「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」，23日在華山文創園區中4B館正式開展。不少民眾特地前來，站在每一張照片前仔細觀察著每一處細節，隨著照片裡的人物情緒起伏著。時藝多媒體董事長黃文德表示，「這次展出一共收錄了138幅彌足珍貴的歷史，每一張照片都擁有屬於自己的故事。時藝多媒體基於共有、 共享、共創的理念，希望將全世界最珍貴、被新聞媒體記者用生命記錄下來的影像，能夠透過這個機會帶給全國的觀眾來欣賞。」

▲時藝多媒體董事長黃文德。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

透過拍攝者視角，帶領觀眾遊歷80年來重大世界新聞議題。此次在臺灣展出的一大亮點，包括今年5月初才公布的2022年最新得獎作品，也在本次展覽中領先全球首次曝光。另外在全球巡展中，也首次收錄2021年特寫新聞獎全系列得獎作品，臺灣站也設立了《疫情下的世界》展覽專區，擺脫了時間與空間限制，深刻感受世界每一個角落所經歷的一切。

▲▼許多民眾來到現場一同見證國際間的重大新聞議題。

中國時報社長王綽中說，「每一張好的照片，背後都有很多故事。那我們從媒體人的角度來看，特別是有圖就是有真相。最重要的是，往往透過圖像，更能真切的把故事讓大家一眼就明白。」中央通訊社社長張瑞昌提到，「普立茲攝影獎是相隔10年再來到臺灣展覽，這是一場無與倫比的視覺饗宴。我們在參展的過程裡，除了回味熟悉的照片之外，也可以看到這次策展的很大特色，就是疫情之下的世界，包括2022年最新獲獎的三張照片；還有幾個跟新聞事件都有關的，像美國國會山莊衝突、黑人抗暴等。攝影工作者能夠在新聞的現場，把剎那間變成永恆，形成一個歷史的定格，我想這是讓人印象最深刻的地方。」藝人李佑群表示，「80週年裡面看到很多照片，都是當下瞬間拍攝出來的。我覺得他們下了一個註解很好，就是一張好的照片勝過千言萬語，讓我最感動的應該就是第一張，在二戰末年

美軍跟日軍在硫磺島之役，最後美軍勝利在島上豎起美國國旗的瞬間。我覺得戰爭大家都不希望再發生，現在因為國際上很多戰事，像是烏克蘭的戰爭，所以看到這就非常有感覺。」

▲▼普立茲新聞攝影獎80週年展在華山文創園區展至9/25止。

普立茲新聞獎被譽為新聞界的奧斯卡，如今邁入第80週年，臺灣站展期從6/23起至9/25止，吸引不少對歷史文化與國際新聞有興趣的民眾前來一同成為見證者。