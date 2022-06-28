　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普立茲新聞攝影獎80週年展　看見瞬間即永恆

▲普立茲新聞攝影獎80週年特展在華山文創園區中4B館展出，展期從6/23起至9/25止，吸引許多民眾全家大小一起前來感受影像的魅力。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

由時藝多媒體主辦的「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」，23日在華山文創園區中4B館正式開展。不少民眾特地前來，站在每一張照片前仔細觀察著每一處細節，隨著照片裡的人物情緒起伏著。時藝多媒體董事長黃文德表示，「這次展出一共收錄了138幅彌足珍貴的歷史，每一張照片都擁有屬於自己的故事。時藝多媒體基於共有、 共享、共創的理念，希望將全世界最珍貴、被新聞媒體記者用生命記錄下來的影像，能夠透過這個機會帶給全國的觀眾來欣賞。」

▲普立茲。（圖／記者謝婷婷攝）

▲時藝多媒體董事長黃文德。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

透過拍攝者視角，帶領觀眾遊歷80年來重大世界新聞議題。此次在臺灣展出的一大亮點，包括今年5月初才公布的2022年最新得獎作品，也在本次展覽中領先全球首次曝光。另外在全球巡展中，也首次收錄2021年特寫新聞獎全系列得獎作品，臺灣站也設立了《疫情下的世界》展覽專區，擺脫了時間與空間限制，深刻感受世界每一個角落所經歷的一切。

▲普立茲。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼許多民眾來到現場一同見證國際間的重大新聞議題。

▲普立茲。（圖／記者謝婷婷攝）

中國時報社長王綽中說，「每一張好的照片，背後都有很多故事。那我們從媒體人的角度來看，特別是有圖就是有真相。最重要的是，往往透過圖像，更能真切的把故事讓大家一眼就明白。」中央通訊社社長張瑞昌提到，「普立茲攝影獎是相隔10年再來到臺灣展覽，這是一場無與倫比的視覺饗宴。我們在參展的過程裡，除了回味熟悉的照片之外，也可以看到這次策展的很大特色，就是疫情之下的世界，包括2022年最新獲獎的三張照片；還有幾個跟新聞事件都有關的，像美國國會山莊衝突、黑人抗暴等。攝影工作者能夠在新聞的現場，把剎那間變成永恆，形成一個歷史的定格，我想這是讓人印象最深刻的地方。」藝人李佑群表示，「80週年裡面看到很多照片，都是當下瞬間拍攝出來的。我覺得他們下了一個註解很好，就是一張好的照片勝過千言萬語，讓我最感動的應該就是第一張，在二戰末年
美軍跟日軍在硫磺島之役，最後美軍勝利在島上豎起美國國旗的瞬間。我覺得戰爭大家都不希望再發生，現在因為國際上很多戰事，像是烏克蘭的戰爭，所以看到這就非常有感覺。」

▲普立茲。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼普立茲新聞攝影獎80週年展在華山文創園區展至9/25止。

▲普立茲。（圖／記者謝婷婷攝）

普立茲新聞獎被譽為新聞界的奧斯卡，如今邁入第80週年，臺灣站展期從6/23起至9/25止，吸引不少對歷史文化與國際新聞有興趣的民眾前來一同成為見證者。

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
公審砸杯爸被洗一星　當時的「波霸鮮奶」飲料店不賣了
別忘申請！新冠補助、理賠盤點　6大QA一次看
畸戀女高中生害她身亡！　狼師遭重判下場曝
快訊／午後開炸！11縣市大雨特報　大雷雨範圍出爐
快訊／綠營台東劉櫂豪將出線！　賴坤成嘆真心換絕情
富邦勇士2連霸優惠來了　「超過60家」共襄盛舉！
到底該不該打第4劑？台大醫：別太期待　2情況可不打
快訊／莊人祥：7月降到萬例！　8月因BA.4、BA.5上揚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帶6歲兒吃鍋「被收50元共鍋費」　店員掏腰包！全場戰爆了

南投婦確診有感冒症狀　竟自行外出拿藥...挨罰20萬！

高雄+5808「盛行率達15.16%」　16萬長輩第4劑疫苗密集開打

莊人祥曝首例猴痘最新！確診男生命徵象穩定　9接觸者均無症狀

快訊／午後雷雨開炸！「11縣市大雨特報」大雷雨警戒範圍出爐

士林新書店誕生！北藝青鳥「BOOKS書櫃」+玻璃帷幕打造陽光閱讀角落

疫情未結束又來了猴痘　護理師工作3年嘆：我不是來犧牲的

普立茲新聞攝影獎80週年展　看見瞬間即永恆

綠委質疑恩恩案時序造假　莊人祥：指揮中心將請新北市提供報告

當科技遇上藝術　《Hello Ouchhh：AI數據藝術展》開展

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

男友偷看美腿鏡全反射　唬幫買鞋遭天殘腳伺候

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

帶6歲兒吃鍋「被收50元共鍋費」　店員掏腰包！全場戰爆了

南投婦確診有感冒症狀　竟自行外出拿藥...挨罰20萬！

高雄+5808「盛行率達15.16%」　16萬長輩第4劑疫苗密集開打

莊人祥曝首例猴痘最新！確診男生命徵象穩定　9接觸者均無症狀

快訊／午後雷雨開炸！「11縣市大雨特報」大雷雨警戒範圍出爐

士林新書店誕生！北藝青鳥「BOOKS書櫃」+玻璃帷幕打造陽光閱讀角落

疫情未結束又來了猴痘　護理師工作3年嘆：我不是來犧牲的

普立茲新聞攝影獎80週年展　看見瞬間即永恆

綠委質疑恩恩案時序造假　莊人祥：指揮中心將請新北市提供報告

當科技遇上藝術　《Hello Ouchhh：AI數據藝術展》開展

陳菊率隊巡察國家衛生研究院　監委關注快篩試劑一劑難求

恩恩案時序造假？指揮中心要新北給報告　衛生局：收到函會盡快回覆

巴黎男裝周／THOM BROWNE男模穿短裙、護襠辣翻！　挑戰最清涼正裝

騎車怕狗危險　米克斯坐「雙門洗衣籃」微笑兜風：記得幫我收尾巴

富邦悍將「疫」外攪局　樂天桃猿想要亮燈得等後天

9位神秘客全認證喜歡「這首歌」　徐佳瑩驚訝喊：完全沒想到！

潛水錶「黑化」絕配型男穿搭　換橡膠帶秒變運動風

帶6歲兒吃鍋「被收50元共鍋費」　店員掏腰包！全場戰爆了

深植永續觀念　富山國際教育實小及莿桐書屋獲捐海洋生態繪本

南投婦確診有感冒症狀　竟自行外出拿藥...挨罰20萬！

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

恐有雙颱 ！明雨區擴大　全台連下4天時間曝

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

好市多店員拒結帳「照片認不出」　網：被羞辱2次

天花板20年前垃圾　網驚：時代的眼淚

長髮正妹打1劑莫德納「掉光頭髮」　心痛照曝光

快訊／今本土+44379　各縣市確診分佈曝

這4星座男「交往後只剩一張嘴」！

更多熱門

相關新聞

MINI送1:1拼圖讓準車主打發時間

MINI送1:1拼圖讓準車主打發時間

長時間的等待十分地不好受，尤其是自己期待已久的東西被一再的拖延，而近幾年因為受到疫情的影響，導致全球晶片短缺連帶造成汽車產業的供應鏈大亂，使得許多購車的民眾就算等上半年、一年都看不到車，對此車廠除了向客戶道歉之外，美國的Mini有著更好安撫客戶的方法，那就是提供拼圖給他們。

求猴痘別擴散！3年護理師嘆：不是來犧牲的

求猴痘別擴散！3年護理師嘆：不是來犧牲的

雲林兒童BNT疫苗第2劑　校園集中接種最快本周完成

雲林兒童BNT疫苗第2劑　校園集中接種最快本周完成

疫情加俄烏戰爭　華航驚喜取得英國希斯洛機場永久時間帶

疫情加俄烏戰爭　華航驚喜取得英國希斯洛機場永久時間帶

基隆疫情趨緩下降　林右昌籲外出「3原則」

基隆疫情趨緩下降　林右昌籲外出「3原則」

關鍵字：

普立茲新聞攝影獎華山文創疫情戰爭

讀者迴響

熱門新聞

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

爆吃醋被曹佑寧分手「正宮道歉了」

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

韓國泡麵驗出「致癌物」！1695公斤退運

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面