柯文哲嗆蔣萬安「有我聰明嗎？」　趙少康反酸：智商159一點都不稀奇

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長柯文哲日前談到九合一大選，支持台北市副市長黃珊珊擔任市長，稱能無縫接軌市政，並質疑國民黨參選人蔣萬安不夠聰明。對此，中廣董事長趙少康27日出席記者會時回應，若選舉真的選智商，柯文哲根本當不了台北市長，因為比柯文哲智商高的人很多，台大一堆醫生智商都超過160。

柯文哲日前在宜蘭縣羅東夜市陪同子弟兵掃街時表示，以自己當台北市長經驗來看，蔣萬安做台北市長掌握市政是3年後的事情，如果那些叔叔、伯伯回來幫蔣萬安，就是以前國民黨、民進黨那套又回來了，而黃珊珊就沒有銜接問題，因為她已準備充足，更酸蔣萬安「有柯文哲聰明嗎？身體有柯文哲好嗎？有柯文哲這種強大的意志力嗎？」

趙少康表示，選舉不是選智商，如果是選智商，柯文哲恐怕選不上台北市長，畢竟比柯文哲智商高的人數不清。台大醫生曾向他說，智商159一點都不稀奇，台大一堆醫生智商160起跳。

趙少康說，智商越高反而越看不起人，他也做過智力測驗，被判定為天才，只是因為談這些很無趣，自己從未提起。他直言，選政治人物看其能力、魄力、遠見、溝通能力等，如果選舉靠智商，愛因斯坦早就當美國總統。

趙少康表示，他每天經過大巨蛋都感到非常生氣，大巨蛋頭頂都變黑了，只看見柯文哲和營建署罵來罵去。若不是柯文哲找大巨蛋麻煩，大巨蛋現在早就能使用。

趙少康批評，柯文哲執政8年一事無成，只是搞了一下北門、忠孝西路，大多政策都延續前台北市長郝龍斌與馬英九，沒有令人印象深刻的政績。針對台北市長選情，他表示，黃珊珊根本不是蔣萬安的對手，民進黨才是蔣萬安對手。