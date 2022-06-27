林佳龍稱2個月前早領先！　爆內部民調：我35％比19%領先陳時中

▲有意爭取台北市長提名的林佳龍。（圖／林佳龍辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨在台北市長提名上還未掀牌，衛福部長陳時中獲黨內跨派系的支持，不過前交通部長林佳龍仍持續爭取。林佳龍27日接受訪問時表示，根據內部對比式民調誰比較適任台北市長，自己在2個月前就已超越陳時中，最新民調更以35％比19%領先。

民進黨在台北市長人選方面，幾乎是林佳龍、陳時中二擇一的最後階段，而英系、正國會近來也透過不同管道與方式發聲，雙方交火猛烈。在林佳龍方面，近來積極出席公開活動，拋出各項首都願景，期待透過端出「政策牛肉」，來爭取黨內支持，以及手握徵召權的總統蔡英文關注。

不過，不斷被外界點名的陳時中，雖然日前因確診休養，但根據美麗島電子報的分析民調顯示，在他休息的這幾天，沒有出面召開記者會，支持度有不減反增的趨勢；而他也獲得黨內各派系，諸如英系、新系、蘇系、綠色友誼連線等多數派系的支持，加上他具備全國知名度，支持度落在6成以上，會是年底選戰「火車頭」熱門人選。

雖然如此，林佳龍近來仍積極爭取提名機會，27日上午接受媒體訪問時表示，在台中第二選區立委補選之後，大家就有開始討論他的下一步，內部也做過8次民調，對比式民調中，台北市長三腳督態勢已底定，民進黨無論派他或陳時中，目前都是第3名。

不過，林佳龍說，若是互比式民調對於誰比較適合當台北市長，2個月前他就開始領先（陳時中）很多了，中間選民的空間還是蠻大。

林佳龍更指出，根據最新內部民調，自己是以35%領先陳時中的19%，有6成人民認為指揮官必須堅守防疫崗位，若疫情有狀況也可能承擔過度批評，這時可能就沒有非誰不可。

林佳龍表示，如果有其他人選可以代表民進黨打好這場選舉，或是更可能會勝想，他認為當然要納入評估，至於這次是採「徵召」，他相信黨中央會找出最有勝算的人選。

▼前交通部長林佳龍接受專訪。（圖／震傳媒提供）

