外媒完整爆料iPhone 14系列！　USB-C接口要等到明年

▲外媒指iPhone 14還是採Lightning接口。（圖／翻攝自iupdate）



記者廖婕妤／綜合報導

《彭博》資深記者Mark Gurman在最新一期新聞通訊專欄〈Power On〉透露消息，蘋果今年預計推出的iPhone 14依然會維持使用Lightning接口，但他預計會在2023年會過渡到USB-C。

Gurman指出，蘋果將在2022年秋季至2023年上半年間推出海量新品，其中預計在秋季登場的新iPhone 14系列，將如預期會有4款，包含iPhone 14、iPhone 14 Max，以及高階型號的 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。

除iPhone 14新機外，還有3款Apple Watch、幾款配備M2和M3晶片的Mac、首款MR混合實境頭戴式裝置、低階及高階iPad、新款AirPods Pro、全新的HomePod和升級的Apple TV等。

而因應歐盟近期決議將以USB-C作為中小型裝置統一使用充電規格，Mark Gurman透露蘋果確實將有相應改變，只是今年預計推出的iPhone 14依然會維持使用Lightning接口，最快要等到明年推出的iPhone 15才會換成USB-C設計。

Gurman表示，iPhone 14 P Pro系列主打歷來品質最好的前鏡頭相機，新一代的A16晶片，新升級的4,800萬畫素主鏡頭，外觀上也會有更薄的邊框，以及去除瀏海改用「驚嘆號」式的鑽孔式螢幕，整體來說變化相對更大。

基本款的iPhone 14和iPhone 14 Max，則仍然會使用瀏海設計，並搭載與iPhone 13相同的A15晶片，整體來說變化不大。

另他也指出，蘋果今年秋天發佈的新款入門級iPad將配備USB-C接口，搭載A14晶片並支援5G。