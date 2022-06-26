外媒曝：飛日本買iPhone也可以沒快門聲　省下的錢還能買廉價機票

▲飛日本買iPhone也可以沒快門聲。（圖／翻攝自日媒）

記者吳康瑋／綜合報導

日本購買iPhone，較台灣而言還要便宜8000元，不過相傳可能會因為版本國籍問題，而導致無法關閉快門聲，對此，有日媒報導顯示，其實在日本購入的iPhone，還是一樣可以開靜音、將快門聲消去。

日媒報導指出，有網友在前往美國WWDC22（世界開發者大會）時發現，自己在日本買的手機，在收到美國的訊號源時，即可以讓拍照時原本會引起的嘈雜快門聲消失，因此確定「iPhone似乎是根據手機基站的位置信息，以及GPS的切換，來決定有無快門聲」。

對此發現，該名網友指出，原本在日本的時候，自己的手機無論如何都會有快門聲，無論是在機場還是在其他地方，都會有快門聲，而當這次自己參加會議出國時，自己在啟用手機靜音模式時，才發現原來快門聲音也會跟著消失，他驚呼「原來這就是所謂的靜音模式」。

▲飛日本買iPhone也可以沒快門聲。（圖／翻攝自日媒）

對此，日媒指出，可能在其他地區使用日本版iPhone卻不會有快門聲的主要原因，就是因為手機GPS偵測到不在日本地區，才開放其變成可以「沒有快門聲」的iPhone，但也有網友認為，可能手機也必須要更新到iOS 15以上，才可以觸發這項功能。

日媒指出，因此外國遊客要到日本買手機也是沒關係的，不過千萬記住，要購買「SIM-Free」版本才可以，而相對省下來的錢，則可以用在購買廉價機票上，可說是一舉兩得。