今年第3號颱風「芙蓉」估這天生成！外圍環流週末挾雨彈襲台

記者李宜秦／台北報導

今日天氣炎熱，午後各地嚴防雷陣雨，天氣職人吳聖宇指出，台灣南邊的熱帶擾動有機會於週三增強為熱帶性低氣壓，週五有可能進一步增強為今年第3號颱風芙蓉，外圍水氣將導致東部、南部整天有短暫陣雨機會，中北部則是雲多有午後雷雨。

▲台灣南邊熱帶擾動持續發展中。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

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吳聖宇在臉書貼文表示，今明兩日依然會是上午晴朗，午後有熱對流雷雨的夏季天氣型態，熱對流發展以西半部、東北部山區為主，並且有機會擴展到平地區域，花東地區出現午後雷雨的機會雖然較低，但是因為來自南風、東南風的水氣靠近，也會有局部短暫陣雨出現的機會。

到了週三、週四，南邊的擾動97W往南海發展加強，有機會增強為熱帶性低氣壓，來自97W外圍東南風的水氣將會越來越增多，迎風面的花蓮、台東、恆春半島等地可能一整天斷斷續續都會有短暫陣雨機會，西半部及東北部則仍持續是有午後雷雨發生的天氣型態。

▲今日有午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

週五起到週末期間，由於97W可能已經進一步增強為今年第3號颱風芙蓉，雖然預期不會直接影響台灣，但是它外圍的東南風、偏南風將會持續帶來較多水氣。

屆時迎風面的東半部、南部地區一整天都有短暫陣雨機會，中北部地區雲量偏多，午後仍然容易有熱對流雷雨出現，整體天氣將會變得比較不穩定，台灣附近的風浪也會變大。

吳聖宇提醒，關於97W的預報是否出現變化仍值得持續觀察，如果北上的路徑比較靠近台灣，對週末天氣的影響就會更大一些，反之如果比較偏向香港以西到海南島一帶，對台灣的影像就會小得多，因此還是有變動的空間。