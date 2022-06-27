屁孩不分年紀！高雄男爬捷運站體狂舞　揪熱褲妹「拉手轉圈圈」

記者許宥孺／高雄報導

高雄一對男女日前深夜踩踏YouBike自行車，再攀爬上捷運出入站設施平台，兩人疑似酒後喝茫，直接在站體上跳舞嬉鬧、拉手轉圈圈，友人錄下畫面後被轉傳出去，現在畫面流出，警方通知兩人到案說明，後續依社會秩序維護法進行裁罰，最高可罰6000元。

▲梁男、郭女醉後失態，爬上捷運站體跳舞嬉鬧。（圖／記者許宥孺翻攝）

網路上流傳一段畫面，標題被打上「捷運拆除工程」，內容是一名黑衣男子深夜爬上YouBike自行車，先是踩踏坐墊、龍頭，沿著捷運站體「下腰」進入設施平台，旁邊友人則不斷呼叫「可以！爬上去！」也有人制止「好啦！不要鬧了啦」。

沒想到男子站上去後，還扭腰擺臀，單腳還跨上欄杆做出猥瑣動作，友人還呼應他的動作一邊喊：「5、6、7、8」，「你給我騷一點喔」。這時還有一名穿著綠衣的女子也踩著自行車往上爬，兩人在平台上拉手轉圈圈、跳舞，行徑相當誇張。

▲兩人在平台上拉手轉圈圈。（圖／記者許宥孺翻攝）

這段畫面流出後，警方調閱監視器，26日深夜通知影片中的28歲梁姓男子、陳姓女子到案說明，兩人表示於24日晚間與朋友飲酒後失序，對於自身行為感到相當後悔。

因違序事實明確，經偵訊後，警方依社會秩序維護法72條第三款，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者進行裁罰，最高可處新台幣6000元以下罰鍰。

對此，高雄捷運公司表示，該處非屬公眾可通行之處所。如有毀損的話，將涉及毀損罪，目前經車站檢視，回報該處設備無明顯損壞。捷運公司將加強巡檢，並呼籲民眾勿有此行為。

如勸阻不聽，不但危及自身安全，亦有可能違反大眾捷運法第50條之3，非大眾捷運系統之車輛或人員，違反第44條第2項前段規定，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所，可處新臺幣1500元以上7500元以下罰鍰；或社會秩序維護法第72條，可處6000元以下之罰鍰。