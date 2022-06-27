關門打烊惹怒4壯漢！酒吧女老闆慘遭「當街圍堵侮辱」衝突影片曝

記者鄭思楠／綜合報導

西安一名女老闆日前在社交平台發文控訴稱，自己在西安雁塔區經營酒吧期間，凌晨被多名酗酒男子圍堵辱罵，導致精神崩潰，並嚴重焦慮。她還發布了監視器畫面的截圖及部分影片。26日，警方通報稱，該案系雙方酒後溝通不暢產生爭執引發的一起治安案件，涉事男子被處300元人民幣（約新台幣1330元）罰款。

據《極目新聞》報導，24日，一段時長30分鐘的監視器影片顯示，一名男子將一名黑衣女子勸進店內，另一名男子手持香菸跟隨到店門口，與女子發生言語爭執。隨後，又有3名男子緊跟過來。其中一名男子抓住女子的雙手後，發生推搡、拉扯，導致女子倒地。

接下來的畫面中，4名男子圍在該女子周圍，女子一直在喊，「我自己開店，關門了，不接待客人了，我咋了？」女子說要報警，幾個男子在一旁慫恿，「妳報，妳趕緊報，隨便打」、「明德門、東儀路派出所電話隨便打」。還有男子用言語侮辱、恐嚇該女子。期間，該女子還將自己的頭部多次撞向一旁的雜物。另外，整個衝突過程中，有一名男子一直在其中勸解、阻攔。

▲事發監視器畫面。（圖／翻攝自極目新聞）

酒吧女老闆萱萱（化名）表示，影片中的黑衣女子就是自己。當天凌晨，有幾個朋友到自己的酒吧喝酒，她自己也喝了一點。凌晨3時左右，朋友都走了，只剩下一個客人，就是影片中一直勸架的男子。她和客人在喝酒聊天，也準備關門，不再接待其它顧客了，後面有幾個黑衣男子想進來消費，在告知他們不再營業後，出現了影片中的情況。

萱萱說，「他們有人喝了酒，醉醺醺。」她表示，得知店面不營業後，對方辱罵了她，後又對她進行圍堵，還要求她賠償對方其中一人的假肢。瀕臨崩潰之後，萱萱在發生衝突期間自己撞自己的頭。

當天凌晨4時許，警員到達現場後，萱萱到派出所配合調查。24日，萱萱提供了一份《疾病診斷證明書》稱，「當天我感覺不舒服，到醫院去做了檢查。」診斷書上，診斷內容為閉合性顱腦損傷輕型、頭皮血腫、肘部擦傷。住院時間從6月12日到6月17日。醫生建議其繼續口服藥物治療，注意休息，定期複查頭顱CT，並及時複診。

▲警方通告。（圖／翻攝自極目新聞）

萱萱表示，住院第3天，由於精神狀態不好，精神科醫生建議她去看心理醫生。而據心理醫生診斷，萱萱被初步診斷為創傷性應激障礙，幻聽障礙，醫生建議全休2週，服藥治療。

根據萱萱提供的一份宗（Zung）氏焦慮自評量表（SRS）測評報告診斷，醫生稱她有嚴重焦慮症狀，並建議她盡快尋求臨床心理學專家的幫助，進行心理咨詢。

萱萱說，她在西安經營酒吧已經有1年10個月，這次事件之後，酒吧不得不停業，「我的店面現在已經停業，後面也不打算開了。」目前，萱萱也一直在家休息。她表示，目前對方沒有道歉，她也沒有收到對方任何人的關於醫藥費等費用的賠償。

6月26日，西安市公安局雁塔分局發布警情通報稱，經查，2022年6月12日凌晨3時許，仵某博、李某、仵某浩、趙某4人（均無違法犯罪紀錄）在長安南路某烤肉店飲酒後，李某、仵某浩進入隔壁酒吧欲繼續飲酒，正在該酒吧與高某飲酒的店主雷某表示已結束營業。李某、仵某浩被高某勸離。

後雷某又走出酒吧，在烤肉店門口向仵某博、趙某解釋時發生爭吵。在酒吧門口，雙方爭執拉扯中，雷某跌坐地上，趙某跌倒後致左小腿義肢脫落。期間，雷某情緒激動，用頭撞擊攤位車。高某在現場勸解時，雷某身體再次失去平衡跌倒。過程中，仵某博多次言語辱罵雷某，仵某博一方再無其他人員與雷某有過肢體接觸，不存在圍堵、恐嚇、毆打、傷害等行為。另據現場影片顯示，事發時酒吧門上已貼有「本店轉讓」字樣。

該案系雙方酒後溝通不暢產生爭執引發的一起治安案件，雁塔分局明德門派出所依據《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十二條第二項規定，仵某博因辱罵雷某，對其處300元人民幣（約新台幣1330元）罰款。