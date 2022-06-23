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【廣編】麥卡倫 ft. 高爾宣　經典再創新藝境以深刻雕琢撫慰人心

麥卡倫 ft. 高爾宣（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／麥卡倫提供

每一款經典調酒背後都有一個非凡的故事， Old Fashioned、Whisky Sour、Manhattan等經典調酒都經得起時間考驗，亦是全球最受歡迎調酒排名的前十名。這些以威士忌為基底的經典調酒，因麥卡倫雙雪莉桶單一麥芽威士忌的融入，提升至撫慰人心的新高度。今夏為致敬「經典再創新」的經典調酒，麥卡倫推出「麥卡倫雙雪莉桶經典調酒月」活動並邀請甫出道即獲多項國內外音樂大獎的創作歌手－高爾宣作為活動宣傳大使，結合全台特色酒吧，號召注重生活儀式感的年輕新世代，一起以經典調酒與音樂交心！

為致敬經典，麥卡倫邀請全台頂尖酒吧，於2022年夏天推出麥卡倫雙雪莉桶經典調酒，以Old Fashioned為例，麥卡倫雙雪莉桶12年將呈現出俐落簡約如英國紳仕般的Old Fashioned，從獨特的黃金色調中感受到清爽柑橘及溫潤辛香的完美平衡；而歷史更為悠久的Whiskey Sour，在麥卡倫雙雪莉桶12年的勾勒下，展現出如奶油糖果般的纖細風味，脆爽蘋果的甜香風格。6/20～7/31的「麥卡倫經典調酒月」活動，以麥卡倫雙雪莉桶12年為基底所創作出的經典調酒，無論哪一款，每一啜飲都能感受極致完美有如動感旋律在口腔內的奇妙體驗。邀請你一起來感受獨特感官饗宴。

活動資訊：
麥卡倫經典調酒月
活動日期：2022/6/20～2022/7/31
活動辦法：凡於活動期間至指定酒吧點購麥卡倫經典調酒，即可獲得2點，集滿5點可兌換「麥卡倫雙雪莉桶12年」乙杯。
（本活動需加入麥卡倫LINE官方帳號方可進行，活動期間每人最高可兌換5次）

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