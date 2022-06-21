跟蹤騷擾防制法施行逾半月　永康警受理3件制止跟騷行為

▲永康分局受理3件跟蹤騷擾案件，1件未提告，2件移送法辦，由派出所員警親自約制告誡行為人，即時制止行為人再為跟騷行為。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

跟蹤騷擾防制法於6月1日施行後迄今已逾半個月，永康分局經統計轄區內各派出所已受理3件跟蹤騷擾案件，1件未提告，2件移送法辦，其中1件聲請保護令，3件均依規定開立書面告誡，並由轄內派出所員警親自送達，約制告誡行為人，即時制止行為人再為跟騷行為。



永康警分局表示，受理這3件跟騷案件均為不當追求之案件，行為人除不斷寄送禮品及信件予被害人外，更會到被人住處邊蹲點、盯梢，行為人無視被害人的拒絕，持續不斷之瘋狂追求行為，令被害人感到恐懼並且嚴重干擾其日常生活，因而主動向警方報案請求協助。

永康分局為維護被害人之身心安全、行動自由、生活私密領域及資訊隱私，免於受到跟蹤騷擾行為侵擾，除依規定受理外，並於第一時間積極調閱監視器通知行為人到案說明，且函請台南地檢署偵辦，破獲率更達100％，秉持每案必破之精神並透過積極偵處查辦，達到保障被害人人身安全之功效。





永康警分局長甘炎民表示，跟蹤騷擾行為具有發生率高、危險性高、恐懼性高及傷害性高等四高特性，發生原因包括有迷戀、追求（占有）未遂、權力與控制、性別歧視、性報復或性勒索等等，為了預防更嚴重的危害發生，除透過各種社區巡守隊與民眾聚會場合辦理犯罪預防宣導，更要呼籲被害人要勇於報案，捍衛自身權益，並秉持嚴正執法，防制性別暴力之精神，建構安全幸福的性別友善環境。