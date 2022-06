俄軍「射程5500飛彈」炸毀基輔幼兒園　烏議員：世界必須看見

▲烏克蘭首都基輔26日遭俄軍飛彈轟炸,烏克蘭議員表示,俄羅斯用的是射程5500公里的飛彈。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭首都基輔26日就發生多起爆炸,遭到多枚飛彈攻擊。對此烏克蘭國會議員表示,俄軍使用射程5500公里的飛彈,不僅攻擊住宅區,連幼兒園都成為攻擊的目標,「世界必須看見侵略者如何破壞和平的生活」。

russia launched a missile attack not only on a residential building in #Kyiv , but also on a kindergarten. There are no words to describe the cynicism of the occupiers! #StopRussia Photo by @dobronosov_yan pic.twitter.com/pdrRhH8AeC

烏克蘭國會議員盧狄克(Kira Rudik)在推特發文指出,俄羅斯不僅對基輔的一棟住宅樓發動了導彈襲擊,還對一所幼兒園發動了飛彈襲擊。沒有言語可以形容侵略者的憤世嫉俗!

#russia has shelled #Kyiv with missiles that can fly up to 5,500 kilometres. The world must see how the occupiers are destroying peaceful life. The hell the rashists are bringing is closer than we thought. We need lots of heavy weapons and protected skies.

Photo by Dmytro Sanin pic.twitter.com/qM7kErpJva