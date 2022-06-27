逾80年味道始終如一！手工餅藝堅持初心揉出雋永風味　中秋團圓幸福加倍

▲疫情讓許多人相聚時刻更顯珍貴，用奇華月餅為團聚做好準備（圖／奇華月餅提供，下同）

消費中心／綜合報導

「明月寄相思，天涯共此時」每年一到中秋節，抬頭看著皓月當空，對於親人和家鄉的思念之情格外濃烈，這幾年在疫情攪局下，你有多久沒見到摯愛的親朋好友，與他們好好相伴談天話家常？月圓人團圓，為美好的團聚提前做準備，就讓香港老字號月餅的經典好滋味，讓過節更有儀式感，把幸福時光加倍補回來。

▲傳承逾80年餅藝的香港老店「奇華餅家」，多年來堅持用心製餅，以質取勝。

無論時代、環境怎麼改變，「初心」總是最耐人尋味，傳承逾80年餅藝的香港老店「奇華餅家」，80年來堅持用心製餅，以質取勝，味道始終如一，嚐一口滿是回憶。即便深耕台灣40多年來，仍以頂級品質與實在用料在地純手工製造，是許多人無比懷念的味蕾記憶，甚至留下鐵盒收藏，成為童年一部分。

▲奇華餅家一直以來秉持頂級內餡在台製造，不忘初心製餅，讓味道、心意始終如一。

在月餅界裡，廣式月餅皮薄鬆軟、配料講究，深受歡迎名氣大，奇華餅家則是再添加一味，那就是揉進滿滿的心意，每口都吃得到暖心祝福，無論是傳統、創新、甜鹹口味，讓人吃了念念不忘，每年都有不同禮盒鉅獻，讓中秋可以過得與眾不同，而提到經典不敗，饕客每年指定必嚐的「雙黃白蓮蓉月」，口味吃不膩，今年禮盒更是換上新裝，視覺充滿新意；喜好多層次口感的人，最愛特別加入核桃、松子、松仁的精裝迷你禮盒，一次吃到四種口味，這款人氣組合也悄悄改了新包裝；想來點不一樣的話，大推新品上市的「御品Q心禮盒」，把芋頭、紅豆分別入餡，甜香口感令人吃了陶醉。

▲饕客每年指定必嚐的「雙黃白蓮蓉月」，口味吃不膩。

▲喜好多層次口感的人最愛，特別加入核桃、松子、松仁的「精裝迷你禮盒」。

▲新品上市的「御品Q心禮盒」，把芋頭、紅豆分別入餡，甜香口感令人吃了陶醉。

再忙也要與家人好友相聚把握珍貴時刻，即使分隔兩地，也能送上一份伴手禮捎來溫暖問候，6月13日至8月12日滿$1200享15%off；8月13日至8月26日滿$1200享10%off，購買月餅禮盒再享15%OFF加購雞蛋捲系列、鳳梨酥系列禮盒等優惠，現在就先準備好，期待與至親好友聚首那一天的到來，在重要日子裡一起分享這份寵愛與用心。

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