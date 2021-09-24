快訊／大S夫汪小菲挨告了　星巴克控「月光寶盒」侵害商標結果曝

▲大S(左)的老公汪小菲來台開S HOTEL賣月餅，挨告侵害商標權獲不起訴。（資料照／取自大S微博）

記者劉昌松／台北報導

藝人大S徐熙媛的老公汪小菲，在台經營合尊酒店S HOTEL，去年推出中秋禮盒定名「月光寶盒」，被知名連鎖咖啡星巴克控告，涉嫌盜用已註冊的商標，結果合尊飯店的經理徐頤蓁跳出來承擔表示，飯店是根據港片《西遊記》內容為商品取名，不知「月光寶盒」已被註冊，台北地檢署採信徐的說法，24日以罪嫌不足為由處分不起訴。

汪小菲是大陸俏江南餐飲集團二代，與大S結婚後，2016年來台為妻子開設合尊酒店S HOTEL，酒店業績一度受新冠肺炎疫情影響，2020年轉為防疫旅館，不少網友住過後大推。

▲周星馳主演的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》，使「月光寶盒」成為眾所皆知的名詞。（資料照／取自網路、YouTube）

去年S HOTEL推出以「月光寶盒」為名的月餅禮盒，吸引不少消費者訂購，也引來星巴克(悠遊生活事業股份有限公司)注意，星巴克提告指控，公司早就把「月光寶盒」註冊作為蛋捲等食品商標。

汪小菲身為S HOTEL負責人，因此被控涉嫌違反《商標法》，不過S HOTEL的經理徐頤蓁幫汪小菲解釋，汪對商品定名不清楚，「月光寶盒」是由飯店員工根據電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》內容發想。

檢察官調查認為，「月光寶盒」的確是因周星馳飾演的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》電影，而成為眾所皆知的名詞，一般人不會去注意到「月光寶盒」已經被註冊成商標，因此採信徐的說詞，並考量雙方已和解，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

吸金10億「基金隊長」如虎添翼 天逸財金董座200萬交保

彭文正疑遇碰瓷黨！被控「圓環撞機車」 查無碰撞痕不起訴

台大高材生慘了！被國安局退訓PTT公開情報官機密 遭起訴求重判