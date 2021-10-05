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全台非洲豬瘟恐慌！越南籍母女走私肉品辯：不知違法…檢方起訴了

▲▼越籍母女涉嫌進口非洲豬瘟肉，遭法院羈押禁見。（圖／記者陳以昇攝）

▲越籍母女檔走私非洲豬瘟肉品遭檢方起訴，建請從重量刑。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊一對越南籍的母女檔為了私利，把越南走私進台灣的貨品在臉書配或發售，其中香腸、火腿等肉製品被驗出含有「非洲豬瘟」病毒，檢警查出他們受僱於台安貿易旅遊公司，並擴大追查全台1萬多處，查扣106件可疑肉品送交檢驗，母女檔辯稱不知此舉違法，新北地檢署今日偵結，依照私運管制物品進口、擅自輸入禁止輸入之檢疫物等罪嫌將2人起訴，並建請法官從重量刑。

越南籍鄧姓母女檔，原本遭人檢舉事由是「走私境外白牌香菸」，未料檢警追查居然捅出非洲豬瘟肉襲台大風暴，起初僅查扣71公斤非洲豬瘟肉，包含月餅、火腿、熱狗、荷葉豬肉捲等物，換算母女倆販售全台通路1338家、平均每家僅拿到50多公克豬肉，檢警當時就指出：常理顯見越南非法進口的非洲豬瘟肉流入台灣遠不只這些數量，鄧姓母女檔也僅是非洲豬瘟肉風暴中收貨人的小角色。

據調查，鄧女17年前接婚後來台生活，3月起以5萬元月薪被越南的公司聘為台灣集貨地負責人，負責將從越南進口、走私的貨物轉售至全台，多數買家為外籍住民；鄧女則辯稱自己只是負責配或，不知道內容物是什麼，也不知道此舉違法，女兒阮女則會在臉書轉發代購越南物品等資訊，她也稱不知道自己犯法。

檢方進一步調查，聘用母女檔的台安貿易旅遊公司是由另一名阮姓女負責人所經營，該女負責進貨以及報關，母女檔則負責集貨、寄貨。鄧女表示，她手中的貨運資料沒有登載菸品及菸品，是直到近日被海關查獲走私香菸後，她詢問負責人才得知有走私情事，她雖坦承確實有刊登販售越南物品廣告，但不知道輸入菸品跟疫區的肉品是違法的，否認自己犯罪。

檢方痛批母女檔為了私利，罔顧全台畜牧業安全，可能造成難以回復的民生、經濟重大損失，為了追查走私品流向，全台各機關局處大動員，以3波行動共清查1萬220處、查扣106件可疑肉品，消耗巨大行政資源。檢方認為母女倆均涉犯懲治走私條例、菸酒管理法、動物傳染病防治條例、稅捐稽徵法等罪，惡性重大，請求法院斟酌犯後態度等情節，量處較重之刑罰，以示警惕。

▲▼越籍女走私肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供）

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