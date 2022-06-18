　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

垃圾桶「2杯飲料」抓劈腿！她上門給遠距男友驚喜　發現綠炸真相

▲▼垃圾桶兩杯飲料發現男友劈腿。（圖／翻攝自Dcard）

▲她衝遠距男友家給驚喜，找到「2杯飲料」抓包男友劈腿。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在Dcard表示，她與男友已交往6年，目前是遠距離戀愛，前陣子出差到男友居住的縣市時，直接跑到男友家想給驚喜，不料因此發現劈腿證據，讓她瞬間心寒決定分手。貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「驚喜最後變成驚嚇，太慘了」。

原PO在Dcard說，她與男友已交往6年，目前是遠距離戀愛，前陣子出差到男友住的縣市，約好下班後到男友租屋處會合，結果當天的會議提早結束，她決定提前到租屋處給驚喜，「由於我每次都會順手幫忙打掃一下，這次一個眼尖，看到垃圾桶有2杯相同飲料，另外一杯吸管甚至有明顯唇印」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她後來還在衣櫥中找到，一件不屬於她的女性內褲，當時心情真的涼了半截，只是盡量穩定情緒，告訴自己不要亂想，等待男友回家聽解釋，結果當天男友一進門看見她，表情瞬間變得驚恐又慌張。

內褲,私密處,小褲褲,下體（圖／達志／示意圖）

▲原PO還在男友住處的衣櫥找到一件不屬於她的女性內褲。（圖／達志／示意圖）

她立刻質問男友為什麼要劈腿，男友解釋是前幾天公司聚餐，跟女同事多喝了2杯酒，爛醉才不小心發生性關係，真的是無心的，但這個說法她完全不能接受「到底有誰會喝楊枝芋露喝到爛醉，騙三歲小孩嗎？」

原PO悲傷說，當天她沒有哭鬧，只是提了分手後，獨自默默的坐車回家，她原本夢想身穿白紗與男友走紅毯，兩人開心的聊著未來、工作與接下來的新生活，如今只能留在回憶了，「有沒有推薦的療傷方式，真的好痛啊，他有一直挽回道歉，真的好怕自己會心軟回頭」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「說是無心的，笑死，戴綠帽還有分深綠淺綠喔」、「請記住，0次與無限次」、「我都不知道喝楊枝芋露會醉，醉到讓人滾床單」、「太好笑了吧，意外還會留下另一個女人的私密衣物，說謊不打草稿」、「驚喜最後變成驚嚇，太慘了」、「靠手搖飲抓姦也滿厲害的」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
清冠一號「沒確診也能買」　簡單5步驟查購買地點
獨居女猝死家中！20隻貓「吃飼主」活命
許藍方發文認了「戶頭剩7926」：是我自己不爭氣
核准了！莫德納用於6個月至5歲幼兒　打2劑間隔28天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

垃圾桶「2杯飲料」抓劈腿！她上門給遠距男友驚喜　發現綠炸真相

OL自認「天選之人」上班都不戴！　下場讓她傻眼：自私又無腦

長照風暴⋯你不孤單！漫畫家畫親身經歷　貼文觸及高達200萬次

警抓違停　他拍照諷刺：警車停在機車道也違規！遭一票網友打臉

「債法大師」前大法官孫森焱逝世　享壽89歲

清冠一號「沒確診也能買」　簡單5步驟查購買地點

火鍋吃到一半驚見蟑螂！店員竟嗆「想怎樣」...網1問題讓他崩潰了

快訊／許藍方發文認了「戶頭剩7926」：是我自己不爭氣

許藍方哭窮戶頭剩7000！美女律師遭私訊譙爆　網：不是節目班底？

快訊／「5歲以下接種莫德納」拚7月開打！ 　下週召開ACIP會議討論

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

吳宗憲父病逝！享耆壽90歲　「想養他到120歲」中斷錄影北上辦後事

嬤體重計放反孫貼心提醒　她狀況外「轉圈再量一次」

重裝+愛犬深夜殺蟑失敗　求救PTT妹子到府解危

垃圾桶「2杯飲料」抓劈腿！她上門給遠距男友驚喜　發現綠炸真相

OL自認「天選之人」上班都不戴！　下場讓她傻眼：自私又無腦

長照風暴⋯你不孤單！漫畫家畫親身經歷　貼文觸及高達200萬次

警抓違停　他拍照諷刺：警車停在機車道也違規！遭一票網友打臉

「債法大師」前大法官孫森焱逝世　享壽89歲

清冠一號「沒確診也能買」　簡單5步驟查購買地點

火鍋吃到一半驚見蟑螂！店員竟嗆「想怎樣」...網1問題讓他崩潰了

快訊／許藍方發文認了「戶頭剩7926」：是我自己不爭氣

許藍方哭窮戶頭剩7000！美女律師遭私訊譙爆　網：不是節目班底？

快訊／「5歲以下接種莫德納」拚7月開打！ 　下週召開ACIP會議討論

垃圾桶「2杯飲料」抓劈腿！她上門給遠距男友驚喜　發現綠炸真相

拜登兒私密照曝光！前妻開iPad驚見2女坐身上　傑尼龜默默注視

普丁砲轟西方國家：活在過去　宣布「單極世界時代」已經終結

混血妹繼承爺爺遺產　竟遭生父「囚禁痛毆」！23年父女情斷

OL自認「天選之人」上班都不戴！　下場讓她傻眼：自私又無腦

擁豹夢想！　桃園雲豹夏令營17日開放報名

長照風暴⋯你不孤單！漫畫家畫親身經歷　貼文觸及高達200萬次

藍調》我們是為幸福而生　東昔幫玉冬圓夢弄哭韓網

張志豪自請下二軍調整　江坤宇今天出關

警抓違停　他拍照諷刺：警車停在機車道也違規！遭一票網友打臉

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

生活熱門新聞

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

清冠一號「沒確診也能買」　簡單5步驟查購買地點

父母溜進她新房間啪啪！妹子見愛的暗示傻了

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

許藍方哭窮戶頭剩7000！網：不是節目班底？

「好市多759元夯鞋」驚見排隊退貨？網卻喊合理

快訊／食藥署核准莫德納用於6個月至5歲幼兒

「一談戀愛變超傻」星座名單出爐！第1名愛上就衝了

「正確倒鮮奶」等6年爆紅　一排藍勾勾朝聖高大鮮乳

火鍋吃到一半驚見蟑螂！店員竟嗆「想怎樣」

IKEA最頂不是肉丸！　「3項低調神品」被推爆

他拍照諷警車「停在機車道」

Novavax疫苗也過了！食藥署同意成人接種

「債法大師」前大法官孫森焱逝世　享壽89歲

更多熱門

相關新聞

未婚妻搞上死黨　網紅開門瞬間崩潰

未婚妻搞上死黨　網紅開門瞬間崩潰

印尼網紅瑪魯13日拍片自爆遭到「雙重背叛」，他意外發現，未婚妻出門後，竟上了自己好友的車，立刻驚覺不對勁，於是一路跟蹤，果然逮到2人幽會。瑪魯打開房門抓姦時，痛苦哭喊「婚禮怎麼辦？」如今也對未來感到茫然不已，上網詢問粉絲，究竟該狠心分手，或者選擇原諒？

近8成大專周邊餐廳衛生安全管理不合格

近8成大專周邊餐廳衛生安全管理不合格

廖老大飲料加盟神速　全台「已有198家」！

廖老大飲料加盟神速　全台「已有198家」！

買飲料黑狗異常吠叫　闆娘一句話逼哭他

買飲料黑狗異常吠叫　闆娘一句話逼哭他

超少見！她大讚茶の魔手「1樣料」一排推爆

超少見！她大讚茶の魔手「1樣料」一排推爆

關鍵字：

劈腿飲料

讀者迴響

熱門新聞

獨居女猝死家中！20隻貓靠「吃飼主」活命

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

整棟樓聽見「打屁股聲」　她1張字條網歪樓

峮峮擇偶條件曝光：2星座先淘汰

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

「五星連珠」真的來了！

輪胎店火警上千高溫　關鍵判斷找到7+1

清冠一號「沒確診也能買」　簡單5步驟查購買地點

老婆出軌男閨蜜！人夫看穿卻裝傻

父女戀「搞出人命不認帳 」　親子鑑定打臉

父母溜進她新房間啪啪！妹子見愛的暗示傻了

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

更多

最夯影音

更多
輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人
輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面