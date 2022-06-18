垃圾桶「2杯飲料」抓劈腿！她上門給遠距男友驚喜　發現綠炸真相

▲她衝遠距男友家給驚喜，找到「2杯飲料」抓包男友劈腿。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在Dcard表示，她與男友已交往6年，目前是遠距離戀愛，前陣子出差到男友居住的縣市時，直接跑到男友家想給驚喜，不料因此發現劈腿證據，讓她瞬間心寒決定分手。貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「驚喜最後變成驚嚇，太慘了」。

原PO在Dcard說，她與男友已交往6年，目前是遠距離戀愛，前陣子出差到男友住的縣市，約好下班後到男友租屋處會合，結果當天的會議提早結束，她決定提前到租屋處給驚喜，「由於我每次都會順手幫忙打掃一下，這次一個眼尖，看到垃圾桶有2杯相同飲料，另外一杯吸管甚至有明顯唇印」。

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她後來還在衣櫥中找到，一件不屬於她的女性內褲，當時心情真的涼了半截，只是盡量穩定情緒，告訴自己不要亂想，等待男友回家聽解釋，結果當天男友一進門看見她，表情瞬間變得驚恐又慌張。

▲原PO還在男友住處的衣櫥找到一件不屬於她的女性內褲。（圖／達志／示意圖）

她立刻質問男友為什麼要劈腿，男友解釋是前幾天公司聚餐，跟女同事多喝了2杯酒，爛醉才不小心發生性關係，真的是無心的，但這個說法她完全不能接受「到底有誰會喝楊枝芋露喝到爛醉，騙三歲小孩嗎？」

原PO悲傷說，當天她沒有哭鬧，只是提了分手後，獨自默默的坐車回家，她原本夢想身穿白紗與男友走紅毯，兩人開心的聊著未來、工作與接下來的新生活，如今只能留在回憶了，「有沒有推薦的療傷方式，真的好痛啊，他有一直挽回道歉，真的好怕自己會心軟回頭」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「說是無心的，笑死，戴綠帽還有分深綠淺綠喔」、「請記住，0次與無限次」、「我都不知道喝楊枝芋露會醉，醉到讓人滾床單」、「太好笑了吧，意外還會留下另一個女人的私密衣物，說謊不打草稿」、「驚喜最後變成驚嚇，太慘了」、「靠手搖飲抓姦也滿厲害的」。

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