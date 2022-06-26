IG啟用全新「身份驗證」工具　3個方法辨識真實年齡

▲Instagram啟用最新用戶年齡驗證方法。（圖／翻攝Meta官網）

記者吳康瑋／綜合報導

社區平台Instagram（IG）於官網宣布，即日起將採用全新年齡驗證工具，藉此透過演算法來提供青少年獲得適合其年齡，能觀看的內容與廣告。據了解，Instagram這項13歲至17歲青少年族群隱私保護的年齡驗證工具，總共有3種方案，可讓用戶自行選擇。

Instagram指出，第一種方案需要用戶自行上傳「身分證件」進行驗證，包括「護照、駕照」等身分證件都可以，而上傳資料會在系統伺服器儲存 30 天，之後就會刪除並不再留存，請全體用戶儘管放心。

此外，第二種方案則是要由「用戶上傳自拍影片」，用戶們可以藉由第三方新創公司Yoti透過AI 人工智慧與機器學習技術打造的「數位身份驗證」技術，讓其依據影片中的臉部特徵，來推估自己的真實年齡。經完成辨識驗證後，IG母公司 Meta 和 Yoti 雙方，都會將用戶影片刪除，絕不會保存用戶的影像資料。

最後，第三種方案則是需要用戶提供3個已經滿18歲朋友的帳號，讓他們來擔保自己的年紀，以證實用戶的真實年齡，並且這3個朋友的答覆，皆需在三天內完成。

對此，Instagram強調，這項年齡驗證工具，並不會突然向所有用戶進行核實，而是當用戶嘗試將個人年齡從「未滿18歲」改為18歲或以上時，系統才會自動跳出、並要求用戶完成新的驗證機制，以證明自己的真實年齡。