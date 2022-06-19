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看到就噤聲！「最討厭的IG限動」網點名1類型：不知什麼心態

▲▼IG,Instagram。（圖／記者劉維榛攝）

▲很多人都會透過IG分享日常生活。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為了即時分享生活，很多人都會使用IG的限時動態功能。就有網友好奇詢問，很多人會在限時PO搞笑日常、買了什麼、放閃等，這麼多類型當中，大家最喜歡和最討厭看到哪種呢？貼文引發討論，其中讓比較多人反感的就是「曬小孩」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「IG上喜歡/討厭~ 看到哪些動態」為題發文，提到滑IG是他每天必做的事情，他很喜歡看朋友分享美食、PO搞笑日常，另外像是音樂相關、療癒影片、時事迷因等他也都覺得很不錯。

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不過，原PO也坦言，他很受不了別人明明沒身材還要秀，或是炫耀買了什麼新東西、曬恩愛、曬小孩等。除此之外，有些人會發負面文章，把語錄的字放到最小，讓他超無言，到底誰看得懂？雖然看不慣這些限時動態，但因為對象是同事、主管、客戶等，所以他根本沒辦法退追蹤，只能選擇「噤聲」，大家有喜歡或討厭看到哪些內容嗎？

貼文曝光後，一票網友都直言很不喜歡看別人曬小孩，「醜小孩，那些曬醜小孩的朋友我都噤聲了」、「小孩和廣告」、「字很小、曬醜小孩的人，醜得要命還要狂曬」、「負面文字縮超小+醜小孩狂曬」、「很多人不覺得自己小孩醜還狂曬怎辦」、「看過發小孩脫光洗澡照還有大便照的，不知道什麼心態」。

▲翻白眼,無言,滑手機,姈姈示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲很多網友都不喜歡「曬小孩」的限時動態。（示意圖／記者李佳蓉攝）

還有些網友回應，「整天哭自己不夠好、要積極正面的文，看久了好煩」、「喜歡看穿搭，討厭字超級小的那種厭世文」、「看貓看到煩」、「很討厭有背景音樂的，很吵」、「圖文不符，比方說『今天看了一本好書好充實』，結果是自拍臉+露奶，書在哪」、「最討厭限時PO一堆問答的，滑超久，遇到第二次就噤聲或退追了」、「KTV唱歌」、「每篇都在曬恩愛，一定會提到另一半的，或是字故意弄得超小」。

姑且不論現實中會談及限時動態內容，倘若不想看某些人的日常，可以先點進該帳號的限時，並點選右上角的3個點點，選擇「噤聲」，另外也可以先進入該帳號的個人頁面，並點「追蹤中」，裡面的「停止顯示」選項中，可以選擇要噤聲該帳戶的貼文或限時動態。

反之，若很急於看某個人的貼文或限時動態，則可以從該帳戶的個人頁面右上方，按下小鈴鐺，開啟貼文、限時動態、影片、連續短片、直播的通知。

本站曾報導《朋友愛發「超小字動態」根本跨嘸！IG新功能一按　她笑噴：看到了》，有網友提到，某些好友愛發「字超小」的限時動態，若想觀看，可以點選「翻譯動態」，即可查看正常字體大小的內容。

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