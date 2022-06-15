IG慘烈災情「限動滑不完」　網怒：不想用了！解決方法曝光

▲ IG出現災情！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

iOS用戶暫時別更新IG！一名女網友崩潰直呼，Instagram更新後，發現有看不完的限時動態，即使昨天已滑過，App也會強迫你再瀏覽一次。災情曝光後，網友更是炸樓痛罵「自動更新+1，現在根本不想打開IG了嗚嗚」、「手指快抽筋」、「永遠看不完．拜託IG趕快修好」。

一名女網友在《Dcard》14日晚上發文提醒，若手機是iPhone的用戶，「千萬不要更新Instagram！」她接著分享崩潰經歷，「不然你會有看不完的限時動態...尤其是像我，一定要把限時動態點完的人！」

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文章曝光後，釣出一片苦主哀號「傻眼我就是這樣」、「每次都要重新再看，好煩...後悔死」、「自動更新已來不及了」、「看到的時候已經太遲了，上來才發現，我不是唯一受災戶」、「原來不只有我，早上起床看限動想說怎麼從頭看」、「我明明昨天就把它看完了，結果今天早上又跳出來」、「已更新的後悔+1，一直重複的限時」、「我昨天就有發現，超想哭，整個不想用IG」、「我以為只是IG短暫的bug，該不會以後都這樣吧？好崩潰」、「我同一篇滑到四次」。

據了解，目前官方仍在搶修中。有內行網友教學，「左上角人名下面會有數字，點一下，選擇顯示全部」。

▼神人教學暫解方式。（圖／翻攝Dcard）

